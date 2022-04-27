女子無帶駕照揸波子被眾警調查　其夫fb發文批評警方惹爭議

近日網上流傳多名警員包圍一部綠色保時捷跑車，引起熱議。車主蔡先生於本周日（24 日）晚在fb發文護妻，批評警方「不要為檢控而檢控」，指妻子駕駛其跑車外出早餐途中，遭「十幾位阿Sir招呼一部超跑」，檢查車輛的車尾、車頭燈等，有警員詢問「你車頭咁凍嘅，即刻比個高級叫行開（引擎其實喺後面）」，之後有警員指跑車的車身顏色與行車證不同等。不過有消息稱，事發時的確有多名警員在場，但行動是針對當日的非法賽車，並非針對保時捷女司機（發文者的妻子）一輛車。另外女司機沒有帶身份證及駕駛執照，故遭警員調查和票控，惟發文者沒有披露這事實。



蔡在fb又稱，過去曾被警方同樣指車身顏色問題，但警方最終去信車主撤銷檢控。蔡之後把信件內容傳給妻子，並交予警方查看，但警方卻指信件是提醒事主繳交罰款，「我趕到現場用手機放大（撤銷）兩個字比佢睇先至話返公司研究下呢單野。」

蔡又批評警方：「不要為檢控而檢控，無知我便輸了，中文閲理解能力有進步空間，多啲了解下歐洲車原裝特別版，用心聆聽小市民意見，多做有益有建設性嘅事。」

警方反非法賽車行動截停9部跑車

該文發出後，引起網上熱烈討論。另有消息指，發文者未有披露警方截查行動的多項重要細節，包括事發時間是本月24日早上7時40分，警方港島交通部在堅尼地城城西道一帶截停9部跑車，涉嫌改非法賽車或改裝，並非只截查蔡妻的綠色保時捷跑車。其次是綠色跑車的女司機（即蔡妻）被截查期間，沒有攜帶身份證和駕駛執照。

多名警員圍着保時捷跑車調查。(網上圖片)

綠色保時捷女司機無帶駕駛執照被票控

消息又指，保時捷車主聞訊後帶同妻子的身份證和駕駛執趕抵現場，最後警方向女司機發出告票，票控她沒有攜帶駕駛執照駕駛。至於車輛顏色指控方面，警方港島交通部將會聯絡運輸署詢問有關車輛是否牽涉沒有申報已變更的車輛資料，如有需要會繼續採取進一步行動。