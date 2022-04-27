資深藝人曾江倒斃尖沙咀檢疫酒店房間　警方到場調查死因

今（27日）中午12時14分，尖沙咀彌敦道九龍酒店，職員發現一名男子昏臥房間內，報警求助。救護員趕抵，證實事主當場死亡。據悉，死者為著名藝人曾江（87歲），正入住上址指定檢疫酒店，警方正調查其死因。



消息稱，曾江於本周一（25日）獨自由新加坡返港，入住作為指定隔離酒店的九龍酒店，至昨天（26日）他進行快速抗原測試，結果呈陰性。至今日早上衞生署人員巡查時，拍門無人應門，酒店職員開門發現死者昏迷在房間內，證實當場死亡。

1983年曾江版黃藥師，令人印象深刻。（《射鵰英雄傳》1983年劇照）

87歲的曾江，原名曾貫一，為香港資深男演員，從事演藝工作逾60載。他亦是著名演員林翠的胞兄，藝人王馨平和陳山河的舅父。翻查資料，曾江於1960年代的香港粵語片中演出數百部電影，並於1969年及1970年獲《華僑晚報》頒發十大明星金球獎（影劇）。1970年代起曾江加入電視圈出演電視劇集，1983年他於無綫武俠劇《射鵰英雄傳》中飾演「黃藥師」一角，一舉成名。

2015年曾江憑《竊聽風雲3》首奪香港電影金像獎最佳男配角。他亦是最長壽電視廣告之一「美源髮采」的主角，憑對白「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」成為經典。