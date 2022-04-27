曾江逝世｜警全副保護衣入酒店調查　遺體黑箱車送走　死因待確定

資深藝人曾江（87歲）於今日（27日）中午時分被發現倒斃尖沙咀九龍酒店的房間內，現場為指定檢疫酒店，警方接報到場調查，人員進入酒店時均穿上全身保護衣；經初步調查案件列作「屍體發現」，死因有待確定。其後曾江的遺體由黑箱車移送往殮房。



現場為尖沙咀彌敦道19號的九龍酒店，所見事發後多名警員趕到，其間人員進入酒店時，由頭到腳均穿上保護裝備，除了口罩及手套，亦戴有頭套及鞋套。案發於今日中午12時許，九龍酒店職員發現一名男子昏臥房間內，報警求助。救護員趕抵，證實事主當場死亡，死者為資深藝人曾江。

消息稱，曾江於本周一（25日）獨自由新加坡返港，入住作為指定隔離酒店的九龍酒店，至昨天（26日）他進行快速抗原測試，結果呈陰性，其死因有待確定。至下午4時許，警方在場完成蒐證，相信案件沒可疑，案件列作「屍體發現」。仵工到場將曾江的遺體抬落樓，其間酒店職員以圍板圍封酒店後門通道，之後遺體被送上黑箱車，移送往殮房。多名酒店清潔工亦在場善後，進行清潔消毒。

胡楓對好友離世感到太突然

曾江逝世消息傳出後，多名生前好友大表驚訝，與曾江認識多年的胡楓（修哥）對好友離世感到太突然。修哥接受《香港01》電話訪問，記者問修哥有沒有收到有關消息時，他說︰「吓？有人係咁講，不過我唔信啊！」另外，羅蘭姐亦表示已有記者問過她，她說︰「佢話曾江過咗身，唔知喺咩酒店，點解會咁㗎？」她多次表示「點解會咁呢？」又不斷嘆氣，說︰「唉，識咗幾廿年，聽到呢啲梗係唔開心。係咪真㗎？點解會咁樣無端端過身呢？點解唔係喺屋企咩？」