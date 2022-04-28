網罪科拘兩男涉嫌煽動殺害林鄭月娥　其中一人更揚言四圍播毒

警方網絡安全及科技罪案調查科拘捕兩名男子，涉嫌煽惑暴力，意圖襲擊政府官員。據了解，被捕男子在網上發帖提議「認真思考如何殺死特首林鄭月娥」。其中一名61歲被捕男子又在網上發布訊息，煽惑新冠肺炎確診者外出散播病毒，涉嫌干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」罪。



網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌講述案情。（警方）

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌講述案情，指2019年年中起有人在互聯網公開發布煽動性言論，針對性襲擊政府官員，而在新冠疫情期間又有人鼓吹他人傳播病毒。

經深入調查後，警方昨日（4月27日） 以涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」罪，分別在馬鞍山及南丫島拘捕兩名32歲殯儀禮儀師及61歲退休人士，其中61歲被捕人另涉嫌干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」罪。警方檢獲3部手提電話、一部手提電腦及一個流動裝置。

兩名被捕男子涉嫌在網上社交媒體，發表煽動暴力言論，意圖襲擊官員，鼓勵他人散播病毒，現正被扣留調查。據了解，被捕男子4月上旬起在網上發帖提議「認真諗下點樣殺死特首林鄭月娥」。61歲被捕男子早在2020年便發帖煽動襲擊政府官員，今年2月就鼓吹確診者外出「播毒」，他本人沒有確診紀錄。