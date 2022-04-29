賭仔悲歌｜的士司機譜黃昏戀　爛賭斷送良緣和生命　遺孀愁對前路

一個「賭」字，令原本一段美滿的黃昏戀曲，走上絕路。本周四（28日）中午12時許，一輛的士駛至青葵公路橋面，68歲姓何男司機，突然落車並走到橋邊一躍而下，送院搶救後不治。《香港01》事後接觸到死者遺孀，何太坦言，丈夫生前欠債纍纍，曾於上周暗中透露輕生念頭，幸她及時察覺，成功勸阻。然而「避得一時避唔到一世」，短短一星期後，丈夫竟選擇跳橋以逃避債務，結束自己一生，遺下妻子獨在人世。



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死者早透露尋死意向 妻子未獲訊息回覆始悉噩耗

何太直言，較早時察覺到丈夫有尋死意向，而且情緒低落，包括食慾不振、難以入睡等，經常呆坐在電視前。上星期某日，丈夫突然將個人的電話卡、銀行信用卡交托予她。何太見狀認為情況有異，於是跟從丈夫一同出門，做一天的「跟得夫人」，坐在的士乘客座位，與丈夫四處遊車河。

據她透露，丈夫當天萬念俱灰，駕車駛至九龍一間醫院時，突然登上醫院頂樓「視察」環境高度。其後，竟向她直言此為他選址的輕生地點。何太聽到後大驚，立即勸阻其打消念頭，更多番安慰老公：「爭人啲錢咪還囉，你勤力啲揸車，我勤力啲做嘢。」

事隔約一周，至本周四（28日）早上7時，何先生如常接載妻子到油站上班期間，惟期間目無表情，不斷自言自語：「過唔到呢關」。何太落車前握緊丈夫手，鼓勵說道「無事嘅，俾心機，呢嗰難關我哋實過到」，可惜已成永訣。數小時後，妻子再傳訊息予丈夫，囑咐他 「小心啲揸車，平安返嚟我身邊」，惟再也沒有得到回音。直至同日中午，何太接到警方聯絡，才得知噩耗。

據警方向何太稱，其丈夫將的士駛至青葵公路大橋時，駛近路邊並將車泊好。他落車在橋邊徘徊，期間有途經鐵騎士察覺異樣，打算暸解狀況時，丈夫突然一躍而下，倒臥約15米下橋底停車場。

死者生前嗜賭 妻子合力還清70萬元債務 仍走上絕路

何先生68歲、何太65歲，兩人於中年相逢，相識逾十載。直至4年前，兩人步入花甲之年才結婚，編織出一段黃昏之戀。兩人婚後希望輪候公屋。何太指，丈夫婚後才向她講述以往經歷：丈夫年輕在夜總會工作，擔任DJ點歌、陪舞。惟為人嗜賭，喜歡 「過大海博番鋪」，因此欠債纍纍。



兩人結婚後，曾合力還清70萬債務。可惜品性難移，陋習難除，每逢賽馬日皆會賭馬，每月花上幾千元不等。何太直言，不介意丈夫小賭怡情，但反對「要去賒去借」。她憶述丈夫曾笑言：「老婆，我唔飲酒、無食煙、唔玩女人，（唔賭）咁我人生樂趣喺邊？」，最終，這份「人生樂趣」令他仍走上了絕路。

死者妻子向記者展示銀行存款（凌逸德攝）

丈夫突如其來的離世，令何太頓失所依。她嘆指，由於疫情關係，丈夫駕駛的士維生，收入大跌，更欠下的士車主租車費，需要借錢度日，惟早年已欠下龐大債務，因此多間貸款公司拒絕批款。丈夫遂以其名義向財務公司、「大耳窿」借錢，現時尚欠下數十萬元債務，何太傷感哭道：「你去咗我點搞？」，目前希望能辦好丈夫喪事，日後才從長計議。

路德會青亮中心會協助受賭博問題困擾的人士及其家人處理有關問題。

家人如沉迷賭博 應採取「不離、不棄、不借」態度處理

路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）主任及註冊社工張栢淳直言，不少戒賭人士均曾表示「輸錢皆因贏錢起」，他們會無限放大贏錢的經驗，結果愈賭愈輸欠下賭債。為了償還欠款，賭徒亦會陷入「焗賭」的困局，例如會借錢賭博，以為贏錢就可清還賭債，「他們最初只欠3萬元，為了還債又會借2萬元去賭，如果輸了又借數萬元，結果情況愈來愈惡劣。」

張栢淳坦言，賭徒的想法很單純，惟現實很殘酷，他們長期花費時間及金錢去賭博以求翻身，以為會有不同結果，豈料愈賭愈輸，已陷入賭博失調。

張栢淳表示，倘發現家人沉迷賭博，理應採取「不離、不棄、不借」的態度處理，要支持家人戒賭及聯絡戒賭中心，但不應為其償還賭債。張解釋，賭徒欠下賭債，一般會對家人感到內疚，家人要將其對還錢的壓力轉化成戒賭的動力。如輕易為其還債，反而會令賭徒的責任感減輕，難以戒除賭癮。

張栢淳建議，如家人因賭欠下銀行或正規財務公司的款項，應考慮他們債務重組或申請破產；如拖欠非正途財務公司或「大耳窿」的款項，更應嘗試與對方坦承商討還債的方案。

路德會青亮中心會協助受賭博問題困擾的人士及其家人，面對及處理有關的問題。

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