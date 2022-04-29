賭仔悲歌｜的士司機譜黃昏戀 爛賭斷送良緣和生命 遺孀愁對前路
一個「賭」字，令原本一段美滿的黃昏戀曲，走上絕路。本周四（28日）中午12時許，一輛的士駛至青葵公路橋面，68歲姓何男司機，突然落車並走到橋邊一躍而下，送院搶救後不治。《香港01》事後接觸到死者遺孀，何太坦言，丈夫生前欠債纍纍，曾於上周暗中透露輕生念頭，幸她及時察覺，成功勸阻。然而「避得一時避唔到一世」，短短一星期後，丈夫竟選擇跳橋以逃避債務，結束自己一生，遺下妻子獨在人世。
死者早透露尋死意向 妻子未獲訊息回覆始悉噩耗
何太直言，較早時察覺到丈夫有尋死意向，而且情緒低落，包括食慾不振、難以入睡等，經常呆坐在電視前。上星期某日，丈夫突然將個人的電話卡、銀行信用卡交托予她。何太見狀認為情況有異，於是跟從丈夫一同出門，做一天的「跟得夫人」，坐在的士乘客座位，與丈夫四處遊車河。
據她透露，丈夫當天萬念俱灰，駕車駛至九龍一間醫院時，突然登上醫院頂樓「視察」環境高度。其後，竟向她直言此為他選址的輕生地點。何太聽到後大驚，立即勸阻其打消念頭，更多番安慰老公：「爭人啲錢咪還囉，你勤力啲揸車，我勤力啲做嘢。」
事隔約一周，至本周四（28日）早上7時，何先生如常接載妻子到油站上班期間，惟期間目無表情，不斷自言自語：「過唔到呢關」。何太落車前握緊丈夫手，鼓勵說道「無事嘅，俾心機，呢嗰難關我哋實過到」，可惜已成永訣。數小時後，妻子再傳訊息予丈夫，囑咐他 「小心啲揸車，平安返嚟我身邊」，惟再也沒有得到回音。直至同日中午，何太接到警方聯絡，才得知噩耗。
據警方向何太稱，其丈夫將的士駛至青葵公路大橋時，駛近路邊並將車泊好。他落車在橋邊徘徊，期間有途經鐵騎士察覺異樣，打算暸解狀況時，丈夫突然一躍而下，倒臥約15米下橋底停車場。
死者生前嗜賭 妻子合力還清70萬元債務 仍走上絕路
何先生68歲、何太65歲，兩人於中年相逢，相識逾十載。直至4年前，兩人步入花甲之年才結婚，編織出一段黃昏之戀。兩人婚後希望輪候公屋。何太指，丈夫婚後才向她講述以往經歷：丈夫年輕在夜總會工作，擔任DJ點歌、陪舞。惟為人嗜賭，喜歡 「過大海博番鋪」，因此欠債纍纍。
兩人結婚後，曾合力還清70萬債務。可惜品性難移，陋習難除，每逢賽馬日皆會賭馬，每月花上幾千元不等。何太直言，不介意丈夫小賭怡情，但反對「要去賒去借」。她憶述丈夫曾笑言：「老婆，我唔飲酒、無食煙、唔玩女人，（唔賭）咁我人生樂趣喺邊？」，最終，這份「人生樂趣」令他仍走上了絕路。
丈夫突如其來的離世，令何太頓失所依。她嘆指，由於疫情關係，丈夫駕駛的士維生，收入大跌，更欠下的士車主租車費，需要借錢度日，惟早年已欠下龐大債務，因此多間貸款公司拒絕批款。丈夫遂以其名義向財務公司、「大耳窿」借錢，現時尚欠下數十萬元債務，何太傷感哭道：「你去咗我點搞？」，目前希望能辦好丈夫喪事，日後才從長計議。
家人如沉迷賭博 應採取「不離、不棄、不借」態度處理
路德會青亮中心（賭博失調者輔導及治療中心）主任及註冊社工張栢淳直言，不少戒賭人士均曾表示「輸錢皆因贏錢起」，他們會無限放大贏錢的經驗，結果愈賭愈輸欠下賭債。為了償還欠款，賭徒亦會陷入「焗賭」的困局，例如會借錢賭博，以為贏錢就可清還賭債，「他們最初只欠3萬元，為了還債又會借2萬元去賭，如果輸了又借數萬元，結果情況愈來愈惡劣。」
張栢淳坦言，賭徒的想法很單純，惟現實很殘酷，他們長期花費時間及金錢去賭博以求翻身，以為會有不同結果，豈料愈賭愈輸，已陷入賭博失調。
張栢淳表示，倘發現家人沉迷賭博，理應採取「不離、不棄、不借」的態度處理，要支持家人戒賭及聯絡戒賭中心，但不應為其償還賭債。張解釋，賭徒欠下賭債，一般會對家人感到內疚，家人要將其對還錢的壓力轉化成戒賭的動力。如輕易為其還債，反而會令賭徒的責任感減輕，難以戒除賭癮。
張栢淳建議，如家人因賭欠下銀行或正規財務公司的款項，應考慮他們債務重組或申請破產；如拖欠非正途財務公司或「大耳窿」的款項，更應嘗試與對方坦承商討還債的方案。
路德會青亮中心會協助受賭博問題困擾的人士及其家人，面對及處理有關的問題。
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