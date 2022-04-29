洪水橋謀殺案｜疑兇運屍過程曝光　全程逾200米

洪水橋懷疑兇殺案，被捕姓吳（25歲）男子曾居住屯門福亨村，女死者姓葉（21歲），身上有傷痕，致死原因仍待驗屍確定，葉女死亡後被人五花大綁，用被單、紙皮及保鮮紙層層包裹，疑犯利用板車運屍，企圖棄屍荒野，惟百密一疏，運送期間露出雙腳引起途人起疑。據悉，兩人因工作認識，後來發展至情侶，至於疑兇殺人動機仍待深入調查。



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《香港01》得到現場多段閉路電視片段，片段中，清楚顯示疑兇用板車運屍，他從後推板車，途中疑路面凹凸推行困難，他轉了一圈再拖行離去。另一段即見疑兇運屍期間，曾有汽車及踏單車人士經過，但沒察覺有異，疑兇繼續拖行。

據悉，第一現場在富林花園附近，疑兇用板車沿田廈路運屍，其間經過垃圾站及中電變壓站，一度棄下證物，最後在田廈路70號埃索油站對開被途人發現可疑報警，全程超過200米。疑犯被捕後，被押上警車盤問，表現合作，警方調查得知，兩人之前沒有家庭暴力紀錄。大批探員在垃圾站及現場搜證，暫時未有發現。

運屍路線圖

今（29日）清晨6時左右，有途人在田廈路70號埃索油站附近，發現一名男子，拖著一件由紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，在大街上往公廁方向行去，大驚報案。