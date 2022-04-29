加熱煙及電子煙禁售前夕　走私集團提早囤貨　海關檢$1500萬私煙

2021年吸煙（公眾衞生）（(修訂）條例將於明日（30日）生效，屆時將禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。香港海關在條例生效前，打擊不法分子企圖在法例生效前囤積居奇，並於法例生效後牟取暴利，過去一個月進行一連串執法行動，總共偵破52宗案件，並檢獲約260萬支懷疑未完稅加熱煙、電子煙及電子煙油等產品，總值約1500萬元，應課稅值達500萬港元。



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香港海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧交代案情指，海關在過去一個月針對未完稅的加熱煙及懷疑含尼古丁成分的電子煙產品，進行一連串執法行動。海關人員透過風險管理及資料分析，於香港國際機場及深圳灣管制站一共偵破42宗走私案件，大部份利用郵包和空運貨物將非法產品輸入香港，少部分則經陸路渠道走私。經海關人員揀選郵包作進一步檢查，一共檢獲約190萬支懷疑未完稅的加熱煙，19萬件懷疑含尼古丁成分的電子煙產品，5000毫升懷疑含尼古丁成份的電子煙油，成功在修訂條例生效之前，堵截一批電子煙及加熱煙產品非法流入香港。

稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官蔡景恒指，除了在入口層面進行堵截外，海關稅收調科亦針對境內儲存、分銷及販賣方面作全方位執法，行動期間海關人員在屯門、上水、長涉灣、觀塘、藍田、土瓜灣及銅鑼灣，一共偵破9宗儲存、分銷及販賣的案件，並搗破兩個懷疑未完稅的加熱煙的儲存倉庫。行動中，人員檢獲約68萬支懷疑未完稅的加熱煙，拘留3輛涉嫌用作分銷未完稅的加熱煙的車輛，以及拘捕9男2女，年齡介乎28至52歲。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

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蔡景恒續指，不法分子近期的走私手法主要靠空陸兩路，將懷疑未完稅的加熱煙及電子煙產品輸入香港，再擺放在迷你倉及工廈儲存。當收到訂單後，就會用貨Van及私家派送貨物，另外他們亦利用人流密集的地方，如村屋、公屋、地鐵站進行交收。蔡景恒解釋，一般而言，一條200支的加熱煙，來貨價約300元，零售價達500元，故不法分子走私可牟取暴利。

海關提醒市民及業界2021年吸煙（公眾衞生）（(修訂）條例將於明天生效，根據條例任何人不得進口、推廣、銷售或因商業目的而管有任何另類吸煙產品。另類吸煙產品包括電子煙、加熱煙、草本煙及任何相關器具、配件及零件，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。