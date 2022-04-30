警搗違規食肆、酒吧及派對房　3負責人被捕或檢控　80客被罰款

港島總區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚（29日）展開代號為「犁庭掃穴（LEVINGTON）」、「五角（PENTAGON）」及「松塔（PINETOWER）」行動，突擊巡查區內領有酒牌的場所。



行動中，港島總區反三合會行動組、灣仔分區牌照組，先後發現銅鑼灣耀華街38號一樓上食肆及登龍街1號一餐飲處所，均容許超過4名顧客一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章），其中48歲女負責人被捕；33歲男負責人將被檢控。兩間場所合共46男13女顧客（22至68歲），亦涉違反第599F章被罰款。

而昨晚7時，觀塘警區特遣隊展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）行動，突擊搜查區內多間派對房間，並在開源道45號發現一間派對房間懷疑違規營業。3男1女顧客（22至24歲），涉嫌違反第599F章被罰款。警方稍後亦會拘捕該處所的負責人。

另外，昨晚約10時，油尖警區反三合會行動組聯同特別職務隊發現麼地道一間酒吧違規營業，姓馬（34歲）男負責人涉嫌違反第599F章被捕，正被扣查；14男3女（26至53歲）同涉違反第599F章被罰款。