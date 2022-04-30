洪水橋謀殺案｜警再拘三男女友人　合租兇案單位　涉非法處理屍體

洪水橋謀殺案有進一步發展，警方再拘捕兩男一女涉嫌阻止合法埋葬屍體，連同昨天被拘捕的姓吳（25歲）男子，案件至今共4人被捕。據悉，第一兇案現場在富安花苑一個700呎村屋單位，事發時姓葉（30歲）女子在床上，疑被姓吳（25歲）男友亂棍打死，估計遇害時間於本周四（28日）。再拘捕的兩男一女為吳與死者的朋友，五人合租該單位，由於死者雙腿有腐蝕性液體灼傷的痕跡，警方會調查是否有人企圖溶屍。



元朗警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋表示，今（30日）晨拘捕兩男一女，分別姓蔡（31歲）、姓陳（27歲）及姓鄭（29歲），蔡為運輸工、陳是侍應，鄭婦報稱無業，其中一對男女為夫妻關係，三人與姓吳（25歲）疑兇及姓葉（30歲）女死者為朋友關係，合租洪水橋富安花苑一個700平方呎、三房一廳的單位，他們涉嫌阻止合法埋葬屍體被捕。

林又稱，相信死者在住所遇害，後腦有約一厘米傷口及血迹，身上有多處瘀傷，雙腿有被腐蝕性液體灼傷的痕跡，該痕跡如長條形，被問到是否有人企圖溶屍，林稱是調查方向之一，並估計死者於前日（28日）已死亡，至於致命原因有待法醫剖驗，警方於兇案現場發現血漬及檢走一批物件化驗。

事發於昨（29日）清晨6時左右，有途人在田廈路70號埃索油站附近，發現一名姓吳男子，拖著一件由被鐵、紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，在大街上往公廁方向行去，大驚報案，最終揭發命案。

死者姓葉（30歲），在荃灣屠房工作期間認識姓吳（25歲）疑兇，並發展成情侶，在洪水橋富安花苑一單位同居。消息指，死者被一張被鋪包裹，身穿灰色上衣及黑色長褲，身上衣服染有血迹，其頭部及身體被保鮮紙及透明膠紙捆綁。另外死者後腦有約1厘米傷口及血迹，手部和左肩膊有瘀傷，雙腿有灼傷痕跡。