尖沙咀婦人身懷醫治孫兒$60萬巨款遭毆劫　警拘4漢

尖沙咀發生街頭搶劫案。今（1日）凌晨1時許，一名巴基斯坦裔女子手持載有60萬元現金的紙袋，途經尖沙咀彌敦道期間疑「財物露眼」，被10多名非華裔男子發現並跟蹤。她急步走至彌敦道及加拿芬道交界時，突被該批非華裔男子襲擊，並搶去她手上載有60萬元現金紙袋及一部約值1萬元的iPhone，賊人得手後四散逃去。



一輛警車接載6名輔警前往處理案件途中，途經尖沙咀彌敦道及加拿分道交界，輔警機警發現有十幾人圍打一名女子，馬上落車分頭追截可疑人士，追到漢口道對開成功制服其中一名疑人，並通知電台支援。其他支援之後到埸後，再制服另外2名疑犯。3名被捕非洲裔男子，年齡介乎37至42歲，涉嫌行劫被捕。人員經進一步調查後，凌晨在油尖區再拘捕一名持香港身份證的43歲印度裔男子，他亦涉嫌行劫；所有被捕人士正被扣留調查。

事件中，42歲女事主背及手肘擦傷，由救護員送往伊利沙伯醫院接受治理。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，失物仍未尋回。據了解，女事主早前將60萬元交托給朋友，近日因孫兒患病，故向朋友取回該筆借款項用作治療孫兒之用，詎料遭人搶去。

女事主被搶劫60萬元現金及一部IPhone，她受傷事後被送院接受治療。（陳永武攝）

警員到場拘捕3名非洲裔男子，懷疑與案件有關。（陳永武攝）