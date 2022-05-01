洪水橋謀殺案｜有人辯稱女死者想減肥　疑犯「協助」亂棍打死

洪水橋謀殺案，警方仍調查案件動機。據悉，有人報稱30歲姓葉女死者體重超過200磅，一直想減肥變靚啲，最近誤信同屋友人建議，採取「地獄式」減肥法，不眠不休瘦身削肉，為免不致半途而廢，其姓吳（25歲）男友從旁「協助」，見她瞌睡即用盡方法叫醒她，欵因此弄出人命。



葉女傷痕纍纍，瘀傷、灼傷及扑傷遍佈全身，致死原因仍待剖驗。據悉，調查人員對「減肥錯手殺人」之說抱有懷疑，不排除另有內情，謎團仍待解開。消息稱，葉女與吳男在洪水橋富安花苑同居後，甚少回家探望家人，警方日前已聯絡到死者父親，他表示已沒見女兒一年多。

有街坊為求心安，在場拜祭。（蔡正邦攝）

據悉，有人曾透露葉女最近想減肥，而同屋友人指不眠不休可達致減肥效果，葉女信以為真，為達目的，吳男一發現她欲睡就負責叫醒她，包括棍打、用腐液灼燙等極端行為，上周四（28日），疑有人用力過度，將葉女打死，而同屋3名租客（27至31歲）得悉搞出人命後，隱瞞案情沒有舉報，三人涉嫌阻止合法埋葬屍體被捕，目前仍被扣查調查。

兇案震驚洪水橋富安花苑，有街坊為求安心，今（1日）日中午在場拜祭。附近油站職員亦透露，認出死者經常到油站買煙及買雪糕。

事發於上周五（29日）清晨6時左右，有途人在田廈路70號埃索油站附近，發現一名姓吳男子，拖著一件由被鐵、紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，在大街上往公廁方向行去，大驚報案，最終揭發命案。涉嫌阻止合法埋葬屍體（即非法處理屍體）被捕的兩男一女，為疑兇和死者的朋友，合租一個700呎單位，疑兇與死者住一房，一對夫妻住另一間，另一男子則住其餘一房。