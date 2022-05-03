珍惜生命｜復課日火炭及長沙灣兩中學生墮樓亡

今日（3日）中學復課日，本港發生兩宗中學生墮樓亡慘案。今凌晨2時許，長沙灣通州街500號「星匯居」，一名12歲姓容的中一男生墮樓，倒臥會所平台，送院後證實不治；約4小時後，火炭駿洋邨駿爾樓一名17歲姓梁中五男生，於寓所睡房墮下，他送院後不治。據悉，兩名墮斃男生均留有遺書，並透露受學業問題困擾。



事發在今日（3日）早上6時16分，警方接獲一名男子報案指，其兒子於火炭駿洋邨駿爾樓一單位墮下，倒臥平台奄奄一息。救護員接報到場，該名17歲姓梁男生陷昏迷，他由救護車送院搶救，惜其後證實不治。警方在場檢獲遺書，案件仍在調查中。

據了解，梁同學生前於何文田區一間中學就讀中五，他為家中獨子與父母同住，家人關係正常。今日為學校復課日，今晨梁母欲叫兒子起床上學，但在睡房未見人，她探頭望出窗外，驚見兒子墮樓並倒臥平台，立即報警求助。據悉，梁同學留有遺書，透露近年受讀書壓力及情緒問題困擾。

另外今日（3日）凌晨2時許，一名12歲姓容男童由長沙灣通州街500號「星匯居」高處墮下，重創倒臥大廈會所平台，保安員大驚報警。救護員趕抵，立即將事主送往明愛醫院搶救，惜抵院搶救後終告不治。警方於現場檢獲遺書，男童的死因有待驗屍後確定。據悉，容生前就讀九龍區一間中學，疑學業問題不開心。

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