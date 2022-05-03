復課日兩中學生輕生　心理學家指開學壓力大　家長要留意子女情緒

中學復課日兩名男生留下遺書後墮樓身亡，心理學家指出自殺原因複雜，惟長假期後開學日向來是高危期，因為對於學生而言開學是大事，各方面壓力積累加上模仿效應而選擇輕生。故此，家人宜特別留意開學前後子女的情緒，如他們透露負面言語，切勿掉以輕心僅稱「過咗就無事」，應該盡力關心及提供協助。



中學及幼稚園今日（3日）起分階段復課，兩名分別12歲及17歲的中一及中五男生，留下遺書從寓所一躍而下輕生，送院後不治。兩名死者面對的學業問題不一，臨床心理學家葉妙妍指出學童自殺原因複雜，或擔心長假期後跟不上學業、擔心無法達到家人期望、與家人本身溝通問題、人際關係等，種種問題都可能令人萌生輕生念頭。

不過，長假期後開學日向來是自殺高危期，因為對於學生而言開學是大事，加上自殺新聞帶來模仿效應。故此，葉妙妍建議家人宜特別留意開學前後子女的情緒，包括有否悶悶不樂、容易流淚、拒絕與人接觸、將心愛物品轉贈他人，或者說出生無可戀等說話。如子女透露負面言語，家長切勿掉以輕心僅稱「過咗就無事」，應該盡力關心及提供協助。

葉妙妍建議學生如果察覺到自己情緒出現問題，宜主動向家長、社工或老師求助。

今日（3日）早上6時許，一名17歲姓梁男生倒臥火炭駿洋邨駿爾樓平台，家人發現報警求助，男生送院搶救後不治，警方在場檢獲遺書，內容透露事主近年受讀書壓力及情緒問題困擾，案件仍在調查中。據了解，梁同學生前於何文田區一間中學就讀中五，他為家中獨子與父母同住，家人關係正常。

另外今日（3日）凌晨2時許，一名12歲姓容男童由長沙灣通州街500號「星匯居」高處墮下，重創倒臥大廈會所平台，保安員大驚報警。救護員趕抵，立即將事主送往明愛醫院搶救，惜抵院搶救後終告不治。警方於現場檢獲遺書，男童的死因有待驗屍後確定。據悉，容生前就讀九龍區一間中學，疑學業問題不開心。

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