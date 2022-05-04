食客冇掃安心累酒樓罰停14日晚市　痛失母親節黃金日子

本港疫情緩和，政府逐步放寬限聚措施，市民進入食肆仍需打齊針及掃描「安心出行」，食物環境衞生署於五一長假期加強巡查，打擊違規食肆，日前網上流傳一張「被罰」酒樓照片，酒樓在門口貼出告示指五一勞動節全場爆滿，但因一名顧客漏掃「安心出行」剛好遭巡查部門檢查，即令酒樓停晚市14日，酒樓痛失母親節黃金時節，苦不堪言，事件引起網民熱烈討論。



網傳的相片顯示，一名酒樓男職員於酒樓門口，豎起一張告示，內容是在5月1日勞動節假期當日，全場爆滿，但因有一位光顧的客人未依足防疫規例相關措施，「漏」掃安心出行，剛巧遇上相關部門巡查被揭發，酒樓被停晚市14日，午市亦需要減至2人一枱。受影響員工亦失去14日工作機會，經濟雪上加霜，顧客也重罰，為己為人：「感謝你的支持」。

據悉，涉事酒樓為九龍灣煌府1號，記者今（4日）日在場所見，門口貼出一張食環署告示，須採取減低風險傳播的相應措施的開始及結束日期，由2022年5月2日起至5月15日。另門口亦豎立一個告示牌，溫馨提示食客到店請探熱。

消息稱，事發當日一名顧客嫌麻煩，沒有掃安心出行進入酒樓， 事後食肆無辜被停業晚市。 酒樓事後亡羊補牢，門外設有欄杆收窄出入口，方便職員檢視顧客有否掃安心出行。此外，同商場亦有食肆由於廚師戴口罩露出鼻窿，被停三日晚市。

事件引起網民熱議，多數網民同情酒樓被不守法食客拖累，「違規客人，害人不淺」、「好慘」、「損人不利己的事，不可為！」、「咁重罰果個人够啦，何必累埋酒樓」、「為己為人，記得掃安心出行」。