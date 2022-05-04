騙徒尖沙嘴開虛擬貨幣實體店呃錢　三人入內交易被反鎖失150萬元

今（4日）下午1時許，尖沙咀重慶大廈商場一名姓鄭女子（26歲）報案，表示與同事等３人進入商場一店舖交易虛擬貨幣，惟她轉帳價值150萬元的泰達幣（ＵSDT）給「買家」後，對方未有向她付款，反將她和同事反鎖在店內並逃去。警方接報到場，將案件列作盜竊展開調查，且相信在逃男子在商場花錢租商舖開實體店，以交易虛擬貨幣為名引人上門交易，然後以請君入甕計，將對方反鎖店內，騙徒則挾贓款逃逸。



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實體店「得個殼」 內有多重蠱惑門

現場消息稱，涉事的蠱惑實體店位於重慶大廈重慶站購物商場內，上月中才被人以數千元租用。內部陳設簡單，可謂虛有其表。內裏的點鈔機沒有接駁電源，店內電腦竟然「得個殼」。該店設有前後門和房中房。店東可進入店內的「職員房」再循後門離店。而「職員房」外的外來人，被反鎖在店內仍懵然不知。

該店的老闆以往曾做虛擬貨幣交收生意，以博取同業的信任。今日中招的鄭女曾與該老闆完成交易。近日鄭女獲悉對方在鬧市開實體店，相信對方生意愈做愈大，雙方相約今日中午到該店舖交易等值450萬港元的泰達幣。

女事主與自己的姓蔡東主(30歲）及一名姓徐的男同事今日下午依約到達。蔡男為小心起見，要求分3次交易，每次只轉帳150萬元。對方收取首批等值150萬港元的泰達幣轉帳後，進入店內的「職員房」聲稱拿取港幣「找數」。未幾他關上職員房門，並扮作與房內人對話，以減低房外人的戒心。房外3人不虞有詐，在房外等候。豈料良久不見對方出現。女事主發現職員房門和該店的大門均已被人鎖上，拍門無人應。惟他們被反鎖在店內無法離去，遂致電通知友人。朋友接獲通知後到場開鎖，惟該名店東已去如黃鶴。

有附近店舖職員表示，涉案店舖是近期才開張，故不清楚該店的經營情況。事後警方圍封現場，至下午4時許，人員仍在場掃模搜證。目前正通緝一名年約20歲，身高1.7米，案發時穿淺色上衣的男子歸案。