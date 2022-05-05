01消息│警破酒店「高鐘」賣淫集團拘5人　沙田民政處助理專員被捕

警方昨日(4日)在尖沙咀破獲一個「高鐘」賣淫集團，拘捕5人，當中包括特區政府的政務官，消息指，一名姓林的沙田民政事務處助理專員涉案被捕，他涉嫌為集團租用酒店房間營運。《香港01》正向民政事務總署查詢事件。



消息指，一名林姓沙田民政事務處助理專員涉案被捕。圖為林早前到內地交流。（網上圖片）

消息指，西九總區重案組昨日破獲一個於尖沙咀酒店營運的賣淫集團，昨晚（4日）拘捕5名成員。警方調查發現，集團租用的酒店房間，登記人為一名30歲姓林男子，追查下發現林是政務主任，現為沙田民政事務處助理專員，林涉嫌「容許所管轄之處所用作賣淫活動」被捕，現已獲保釋候查。警方正調查他與該賣淫集團關係。

另外3男1女被捕者，包括集團男女主腦，4人分別報稱是鋼琴老師、模特兒、銷售員及地盤工人，他們涉操控妓女，依靠他人賣淫的收入為生等罪名被扣查。

據悉，警方以往曾破獲活躍於市區高級酒店的「高鐘」賣淫集團。集團中的性工作者被安排在不同的酒店房間內居住和接客。由於高級酒店擔心旗下房間被用作賣淫場所，將會影響商譽，因此對於用多間酒店房間的顧客多加留意其背景，若對方並非旅遊業人士或身份有可疑，可能未必獲得長租。因此不法集團會利用一些身份背景「高貴」人士來租房，將可打消酒店方面的疑慮。