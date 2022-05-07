香料冚毒品氣味　警搗毒品儲存倉　拘3外籍男女檢$1200萬毒品

周四（5日）警方進行反毒品行動，行動中拘捕3名外籍人士，檢獲22.1公斤懷疑冰毒及小量懷疑大麻花以及威而鋼，市值約1,200萬元。警方指毒販用私人住宅單位、村屋及租用偏僻貨倉以儲存毒品，並用大量氣味濃烈的食用香料，意圖掩蓋大量毒品的化學氣味。警方指，今次行動成功阻止一批毒品流入本地市場。



警方毒品調查科高級督察陳熾華今午（7日）交代案情指，前日（5日）下午5時15分，探員手持法庭搜查令，突擊搜查元朗元龍街一個私人住宅單位，搜出12.1公冰毒、毒品包裝工具及大批現金。探員以「販運危險藥物」罪拘捕單位內一名61歲外籍女子及一名42歲外籍男子。另於單位樓下截查一名50歲外籍男子，並在他身上檢獲小量大麻花及威而鋼，當時他即場被捕。

之後，探員押解該名42歲外籍男到其租用的兩地方搜查，分別位於元朗八鄉的村屋及落馬洲新田貨倉，於上述兩處分別搜出93克及9.9公斤冰毒，該洋漢以「販運危險藥物」罪再次被捕。而3名被捕人士均持香港身份證，報稱是商人及廚師，3人互相認識。當中於單位內被捕的61歲外籍女子及42歲外籍男子，他們將會被暫控販毒罪，案件將後日（9日）上午於觀塘裁判法院提堂，而同案的50歲外籍男獲准保釋，下月向警方報到。

陳熾華指出，警方發現毒販會租用較偏僻的地方儲存毒品，今次案件被捕人用私人住宅單位、村屋及租用偏僻貨倉以儲存毒品，相信他們透過分開儲存毒品，降低被執法人員的調查。而貨倉存有大量氣味濃烈的食用香料，估計用作掩蓋大量毒品的化學味道。警方呼籲市民，如發現有陌生人經常出入及租用偏僻貨倉，需加倍留意有關情況，有需要可向警方聯絡。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》最高可處終身監禁及罰款500萬港元。