元朗私家車變臨時毒品儲存倉　警拘1男檢$2,300萬大麻花

有販毒集團以私家車作臨時毒品儲存倉，警方新界北總區公眾活動調查組於昨日（6日）在元朗進行打擊毒品行動，以「販運危險藥物」罪拘捕一名49歲男子，並檢獲約111公斤懷疑大麻花及毒品吸食工具，市值約2300萬元。



新界北總區公眾活動調查組總督察李文瀚表示，經深入調查及情報收集後，發現一個活躍於新界區內，以販售大麻為主的販毒集團利用車輛闢作臨時毒品儲存倉，警方其後鎖定一輛停泊於朗屏邨停車場的私家車，並隨即進行埋伏行動。

昨日（6日）下午約5時，探員發現一名男子打開該私家車的車門，然後觸碰車內懷疑毒品，隨即上前截查。警方在男子身上檢獲車輛車匙、一部手提電話，以及8,000元現金。其後，再於該私家車內搜出8個尼龍袋及2個膠袋，發現當中藏有大量懷疑大麻花及一批吸毒工具，男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

警方經點算後，所搜獲的懷疑大麻花共重111公斤，市值約2300萬元，而被捕的49歲姓麥男子為中國藉，報稱建築工人，現正被扣留調查。警方相信他屬於一個販毒集團的骨幹成員，當時正打算從車內取出毒品準備銷售。警方會循毒品來源及集團之前的活動進行調查，不排除有更多人被捕。

同組總督察羅禮謙續指，近年留意到有不法分子試圖淡化大麻的禍害，甚至美化其功用，令年輕人誤墮法網。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。