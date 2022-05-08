澳門雙屍案｜兩死者為妓女及「換錢黨」　相隔十多小時被殺

澳門恐怖雙屍命案，案情逐步浮現！消息稱，初步驗屍確定，兩名裸女死亡時間相隔十多小時，冷血兇徒殺人前精心部署，其中一名死者疑是妓女，與兇徒性交易後到酒店房間談心，被人以浴袍腰帶勒斃，另一名死者疑是「換錢黨」，應約到房中兌換金錢，結果同遭毒手，兇徒殺人動機相信是純粹謀財害命，並無私怨，有人為掩蓋兩死者身份，脫去死者身上衣服及飾物，掠去其財物及證件，同時抹去現場所有線索。



消息指，事發酒店房間並非兩死者登記，案件得以揭發是兩名女子因突然人間蒸發，其朋友擔心下四處找尋，終揭發兩人伏屍路氹美獅美高梅酒店9樓一房間內。兩死者致命傷證實是被人浴袍腰帶勒斃，鑑於她們均沒明顯反抗跡象，司警不排除疑兇孔武有力，迅即將兩人殺害。

據悉，其中一名女死者在澳門賣淫，兇徒為一名嫖客，兩人交易後在酒店房間聊天，其間兇徒露出真面目將她勒斃，另一女死者從事非法兌換活動，俗稱「換錢黨」，兇徒殺人後聯絡對方，訛稱要兌換一筆金錢，誘對方上酒店房間交易，她單獨赴會，最終慘遭殺害。

酒店閉路電視片段顯示，兩人是相隔十多小時先後進入房間，估計其中一人遇害後，疑兇再聯絡另一人入房，由於「換錢黨」成員大多身懷巨款，司警不排除引起疑兇垂涎，招致殺身之禍。

事發於昨（7日）零時55分，美高梅酒店一房間揭發兇殺案，兩具女屍全身赤裸，仰臥房間窗邊地上，頸項有明顯勒痕，相信被人浴袍腰帶勒斃，其中一具屍體右臂有擦傷傷痕，兇徒殺人後曾清理現場痕跡，企圖抹去線索，兩死者的證件及財物全失，身份未明，司警正翻查酒店閉路電視及入住紀錄，追查兇徒身份。

司警在場調查雙屍命案。（網上圖片）