網上代購MIRROR演唱會門票「有伏」 　警方網罪科提醒市民勿中招

MIRROR演唱會成為近期坊間熱話，演唱會門票尚未有正式公開發售日期，但網上聲稱可以代購門票，警方網絡安全及科技罪案調查科（CSTCB）發現，網上已出現收取訂金後失聯的騙案手法。網罪科於其開設的Facebook專頁「CyberDefender 守網者」發文，指有騙徒開設新帳戶，一個月內有過千貼文聲稱放售MIRROR演唱會門票，並要求對方私訊議價，惟收取買家訂金後，隨即以不同藉口要求增加費用，例如超額內部認購、突然漲價等，拒絕再付款的買家會遭「殺訂」。網罪科提醒市民不要誤墮騙局，切勿光顧不知名賣家，盡量透過官方渠道買飛，以免招致損失。



網罪科於其開設的Facebook專頁「CyberDefender 守網者」，發文提醒市民小心騙局。（網上截圖）

目前警方仍在統計全港有多少宗同類騙案，以及多少市民已中招。不過男團MIRROR已叮囑粉絲不要買「炒飛」。

據悉，MIRROR將於今年7月在紅館10場演唱會，全城掀起了搶飛潮。今次MIRROR的演唱會門票每張價格分1,280元、880元及480元三種。網上「黃牛黨」將一張1,280元的「第1行」靚飛，網上叫價由37萬至43.8萬餘元不等。至於位置較普通的門票，開價亦要2至3萬元。