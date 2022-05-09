20歲男售MIRROR演唱會假門票　港鐵站交收　當場被女鏡粉揭穿被捕

撰文：凌逸德
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近期爆紅的本地男子組合MIRROR，將於今年7月，在紅磡香港體育館舉行10場演唱會，因而掀起全城「搶飛」潮，可謂一票難求。即使MIRROR早在網上叮囑歌迷不要購買黃牛黨「炒飛」，但網上亦曾出現44萬元一張的頭排座位的誇張炒價。是次MIRROR演唱會門票價格，分為1,280元、880元及480元。有不法分子覷準今次機會，竟自製假門票向「鏡粉」兜售，最終被醒目買家揭破，賣「假飛」的賣家當場被捕。

2張Mirror演唱會前排門票索價1萬元

據了解，一名女買家前日（5月7日）於Facebook上向一名男賣家購買兩張Mirror演唱會前排門票，每張索價5000元。雙方相約翌日（5月8日）晚上約10時，在港鐵長沙灣站見面交收。事發時，女買家在丈夫陪同下到場，並將1萬元交予男賣家，男賣家則於入閘區內將一個信封交予女買家，她即時打開信封，仔細查看兩張MIRROR演唱會門票，卻發現只是「自家製」的列印假門票。

女買家發現自己受騙，即時從騙徒手上奪回3500元現金，騙徒見狀立即跳閘離開車站付費區，並向路面逃走，但在車站出入口被女買家截停。騙徒隨即將手上的現金丟在地上，女買家拾回後，尚欠500元未能尋獲，女買家其後報警。警方到場調查後拘捕騙徒，在其身上搜出另外兩個裝有影印門票的信封。

跳閘逃走被制服　身上搜出另外2個假門票信封

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，接獲29歲女事主報案，指於網上社交平台向一名20歲姓蘇男子，購買兩張演唱會門票，並相約在長沙灣站交收。女事主向蘇男繳付1萬元，蘇男將一個裝有兩張門票的信封交給女事主，惟女事主懷疑對方出售偽造門票，雙方發生爭執。蘇其後取去女事主的6,500元現金後企圖逃去，女事主遂報案。警員接報到場，在長沙灣站將蘇男截停，於其身上發現另外4張懷疑偽造演唱會門票，並在現場起回6,000元現金。經初步調查，蘇涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

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