激進組織TG群組揚言殺警及策劃暴力行動　警拘6人包括2學生

警方網罪科瓦解一個本地組織，涉事組織曾在「Telegram」群組上發放殺警等激進暴力言論、企圖製造大殺傷力武器並策劃暴力行動。警方鎖定目標後，在日前（7日）拘捕6名男女，包括群組主腦及2名中學生，行動中亦檢獲小量武器。被捕人士被控「煽惑他人有意圖而傷人」等6宗罪名、不排除有更多人被捕。



警方相信已成功瓦解該組織，網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信交代案情指，被捕人在社交平台「Telegram」上建立群組，交流信息、製造及購買裝備，懷疑策劃暴力行動。譚威信指該群組在今年2月開始活躍在社交平台，群組內超過2000則信息，並帶有仇恨政府及反社會的言論，當中有涉及暴力的信息及字眼，例如「武力屠殺」、「 大型爆炸」、 「大屠殺」及「劏頸」等，有人在群組內策劃及討論利用利器刺死警員及防疫人員，並研究如何製造及購買箭弩及電槍等具殺害力武器。

譚威信又提到，群內談及如何製造炸彈等大範圍殺害力武器，令人擔憂，更指「嚴重危害社會公共安全及威脅市民生命」。警方調查後鎖定6名骨幹成員，上週六（7日）在全港各區展開拘捕行動。

行動中有4男2女被捕，當中主腦為35歲的倉務員、其餘5名成員是群組中的骨幹及管理員，包括2名分別16歲及19歲的學生、1名17歲報稱無業人士、1名36歲的電腦技術人員及1名28歲的保安員。他們涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」、「發布煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「仿製火器的管有」及「管有危險藥物」，其中3名被捕人被加控一項「串謀煽惑他人有意圖而傷人罪」，明早在東區法院提堂。

警方在拘捕行動中共檢獲9部手提電話、1部手提電腦、2把箭弩、15枝箭、 2枝防製槍械、1把匕首及小量懷疑大麻及懷疑含大麻成份的精油。警方目前已將該群組刪除，並指會繼續調查，不排除更多人被捕。