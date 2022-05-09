油麻地隨機傷人｜疑犯身影曝光　疑精神病發襲4人　七旬婦頭縫5針

油麻地今日（5月9日）清晨發生連環傷人案，一名尼泊爾籍男子疑手持玻璃樽，在街頭隨機向途人施襲，至少4名市民遇襲頭破血流，需送院治理。警方趕到鎖定疑兇逃走路線，最後在廣東道近眾坊街拘捕一名36歲尼泊爾籍無業漢，相信他患有精神病，不排除他因病發而犯案，惟其犯案動機仍待調查。案中其中一名72歲女傷者梁女士，當時正前往上班，未料與疑犯擦身而過即遭到襲擊，她被送院後頭部縫了5針，大嘆是無妄之災。



72歲女傷者梁女士任職清潔工，現時在家中休息。她向《香港01》憶述，事發時她正步行上班，行經吳松街時與疑犯擦身而過，「佢拎住個樽，一閃過，打我個頭，我跌咗喺地。」疑犯之後便逃去無蹤。

梁女士稱她自行站起身後，以為無大礙打算繼續前往上班，未料前行約數百米後，突然有途人提醒她「個頭流血」，此刻她才驚覺被疑犯打傷頭部，「我都唔知個頭傷咗」，附近的保安員代為報警。她的左耳對上頭部被擊傷，獲送院後縫了5針，醫生指2日後還要洗傷口，預計一周後拆線。梁女士指自己「返工日日行個條街」，沒料到會遭到襲擊，雖然遭受無妄之災，但她日後會繼續途經事發路段上班。

油尖區刑事調查隊第三隊督察吳嘉煒講述案件。(王譯揚攝)

油尖區刑事調查隊第三隊督察吳嘉煒今晚在記者會上講述案件，指今晨約6時20分至40分警方接獲大量報案，稱有一名男子身穿白色衫、深色褲，並背着一個橙色袋，在油麻地區隨機以硬物襲擊途人。警方接報後隨即派出西九龍衝鋒隊及油麻地軍裝巡邏小隊處理，人員到場後在上海街、吳松街、佐敦道及廟街發現4名傷者，他們分別為2男2女（46至76歲），均頭部受硬物襲擊受傷，全部被送往伊利沙伯醫院治理，幸無生命危險。

警方軍裝人員封鎖現場調查，並翻查大量閉路電視，瞬即鎖定疑犯逃走的路線，並在案發一小時內在廣東道近眾坊街截停一名疑犯，當時人員搜身未有發現身份證，遂以涉嫌「傷人」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」罪，將疑犯拘捕。

吳嘉煒續稱，疑犯為36歲尼泊爾籍男子，他報稱無業，相信有精神病紀錄，不排除案發時他因病發而犯案，但其犯案動機仍待調查，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。案中警方檢獲一批證物，包括疑犯所穿衣服及一個橙色袋，並相信疑犯用作襲擊途人的硬物是一個玻璃樽，但目前仍有待確定。警方又呼籲目擊事發經叔口過的市民，致電3661 9256聯絡警方提供案件資料。