葵涌邨男子危坐20樓外牆水管　僵持8小時往下爬　疑失足墮樓亡

5月9日晚上8時許，葵涌邨夏葵樓一名中年男子由單位廚房爬出窗外，坐於外牆的喉管位置，險象環生，其妻子見狀大驚，連忙報警。警方及消防接報趕到，現場所見男子在20樓單位的窗邊危坐，大廈樓下有至少4輛消防車及3輛警車戒備，警方圍封夏葵樓出入口及面向葵興方向的公園，惟受地面環境狹窄所限，未能展開氣墊。救援人員在單位探頭出窗，正向男事主展開游說，亦有消防員在樓上一層的單位戒備。

及至5月10日凌晨約4時43分，該名男子突然沿水渠向下爬，期間失足，跌落大廈對開平台。在場戒備的救護員立即上前為事主急救，並將他急送荃灣仁濟醫院，送院時昏迷。初步得悉，男事主姓陳，66歲。警方正調查事件，及其尋死原因。



警方表示，於9日晚上8時36分，接獲男事主的妻子報案，指發現男事主危坐在葵涌邨夏葵樓一單位外牆水管位置。人員接報到場，男事主其後沿外牆向下爬約40米後失足墮下至平台，昏迷被送往仁濟醫院治理後被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書。死者死因有待驗屍後確定。



消防員在樓上單位戒備。(陳永武攝)

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