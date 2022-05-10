高齡司機｜全港265名90歲以上人士持駕照　運輸署：最年長為100歲

93歲老翁今（10日）晨駕駛私家車，失控剷行人路撞入AIA遊樂場「碰碰車」設施，事件大眾引起高齡司機的關注。運輸署回覆查詢時指出，截至今年4月30日，本港90歲或以上的有效正式駕駛執照持有人人數265人，對比2017年底的121人增加逾倍，而根據紀錄，最年長的有效正式駕駛執照持有人的年齡為100歲。



根據《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）（《規例》），所有駕駛執照持有人，包括的士司機，均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛。《規例》訂明，年滿70歲或以上的人士在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。

根據運輸署過往提供的數據顯示，截至2017年12月31日，有效香港正式駕駛執照持有人數目為約226萬人，其中70歲至79歲有4萬人；80歲至89歲有4,479人；90歲以上有121人。

《香港01》向運輸署取得最新數字，顯示高齡司機的人數有增長，其中70至79歲有逾7.5萬人；80至89歲6,295人；而90歲或以上有265人，較4年多前增加逾一倍。根據紀錄，最年長的有效正式駕駛執照持有人的年齡為100歲。

另外，運輸署於2021年錄得涉及意外機動車輛駕駛者的總數為26,190人，其中70歲或以上合共有949人，佔3.6個百分比。當中85歲及以上駕駛者涉及意外為11人。

2018年97歲外老婦泊車 失控撞前方私家車



早於2018年，本港有一名97歲外籍老婦駕駛一輛銀色本田私家車，疑泊車時失控撞向前方、一輛由代客泊車員駕駛的黑色瑪莎拉蒂後，再剷上行人路及撞牆。老婦被困車上，自行致電報警。她其後獲救離車廂，並無受傷。警方在現場調查，老婦手持拐杖，疑行動不太方便，她報稱私家車因機件故障而發生意外。資料顯示，當年涉事的女司機，為首位御用女大狀梁冰濂之母。

至於今次案件，事發在周二（10日）早上7時許，警方接獲報案指，一輛私家車駛至中環民光街東行，駛至近AIA Vitality 公園對開時失控，剷上行人路及撞毀逾3米欄杆，繼而撞入「碰碰車」遊樂設施。警員接報到場，93歲姓黃的男私家車司機，報稱收掣不及撞車，手受輕傷，並自行離開車廂，他經治理後拒絕送院。