消息：612基金信託人許寶強涉勾結外國勢力　機場被國安處拘捕

消息指，「612人道支援基金」信託人之一許寶強，昨晚（10日）於機場準備離港前往德國法蘭克福時被警方國安處拘捕，涉嫌違反《港區國安法》勾結外國勢力罪。《香港01》正向警方查詢事件。

許寶強為嶺南大學前文化研究系客席副教授，任教二十多年，至去年9月被嶺大終止合約。《法新社》報導亦引述消息指，許準備前往歐洲擔任一學術職位，而於機場準備離港時被拘留。



612基金去年8月宣布有序停運。（資料圖片）

據了解，警方於去年9月根據《港區國安法》向法庭取得「提交物料令」，要求「基金」信託人及「真普聯」公司董事等，在指定限期內提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌、帳戶資金往來詳情、捐款人及受助人資料、捐款用途及支援項目細節等。據悉，警方調查方向包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。

支援反修例示威者的「612人道支援基金」，另外4名信託人包括陳日君樞機、吳靄儀、何秀蘭和歌手何韻詩。基金於去年8月宣佈指基金的資金託管及收支服務，由「真普選聯盟有限公司」提供，由於真普聯將會於短期內結束運作，因此基金亦將「有秩序地停止運作」。公告中指基金於去年8月18日停止接受新個案，並於9月6日起停止批款，基金秘書處亦於10月31日解散。