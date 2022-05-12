612基金│ 警揭部份律師大律師涉專業失當　收基金錢訛稱「義務」

已停運的「612人道支援基金」5名信託人自本周二（10日）起先後被警方國安處拘捕，包括學者許寶強、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及正在獄中服刑的前立法會議員何秀蘭。警方稱調查案件期間，發現一些律師和大律師在提供法律服務時涉嫌專業失當，消息稱有人協助處理反修例案件時，向司法機構聲稱以「義務」形式代表被告，惟實際上收取「基金」支付的款項。



警方國安處今日下午（12日）就案件交代拘捕行動，指由周二至今日（10日至12日）在全港多區拘捕2男3女（介乎45至90歲），涉嫌干犯《香港國安法》第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。警方稱，在刑事調查過程中，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲。

警方將涉嫌違規情況轉交兩律師公會跟進。

消息稱，警方發現部份曾收取「基金」的款項的大律師及事務律師，在協助處理反修例案件的過程中疑涉違反專業守則，當中包括個別大律師向司法機構聲稱以「義務」形式代表被告，惟實際上有收取「基金」支付的費用。警方已將有關違規情況分別轉交大律師公會及律師會跟進。