八鄉上村鐵皮屋暴雨下牆壁倒塌　母女與死神擦身而過

元朗區八鄉上村發生倒塌事故。警方於（12日）晚上9時58分，接獲一屋主報案指，上村一間鐵皮屋倒塌，屋內一幅牆突然坍塌，報案人擔心家人被困在內，消防到場進行搜索，其後發現家人安全，屋宇署派員到場，檢視樓宇結構及調查倒塌原因。 而塌牆前本港大雨連場。



+ 3

涉事鐵皮屋的住客李先生向記者表示，他與妻女租住上址約3個月，單位約400呎面積。事發時他並不在家，只有妻子及8個月大女兒在寓所內。他透露，倒下的牆壁位於客廳，旁邊有一張床讓女兒休息之用。事發前不久，妻子剛好將女兒抱入房間準備睡覺，未幾牆壁突然塌下，所幸妻女兩人逃過一劫。李憶述，早上牆壁有些微滲水情況，未知是否導致塌牆。

+ 2

受一道活躍低壓槽影響， 本港連日暴雨，天文台連續發出黃雨警告，維持近11小時。翻查天文台網站資料，晚上新界普遍錄得約30毫米雨量，而新界北區的雨量更超過90毫米。流浮山一帶，過去24小時雨量達100毫米以上。

去年元朗亦曾發生村屋倒塌事故。去年10月17日晚上8時許，田廈路廈村新圍村內三級歷史建築「士宏書室」斜對面的一間舊村屋，一幅串連兩間村屋的天花及外牆突然倒塌，一名96歲婆婆走避不及，腳部被壓中，頭及手部亦受傷。消防員接報到場破門入屋將婆婆救出，幸她清醒，由救護員送往醫院救治。