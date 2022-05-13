棚架奪命工傷｜死者遺下年邁雙親　工權會冀當局公開調查報告

48歲搭棚工陳兆豐於上周六（7日）油麻地吳松街搭棚期間，不幸從高處墮下身亡，遺下80多歲、病患纏身的父母，令人哀傷。陳侍親至孝，與父母同住，是家中經濟支柱，兩老頓失所依，幸陳的兄弟代為照顧。兩老至今仍活在喪子悲痛，難以接受兒子已離世的殘酷現實。



陳任職搭棚工作近30年，事發於上周六（7日）早上約11時，陳在油麻地吳松街42-52號文績樓開工，剛搭棚期間懷疑安全繩斷裂，從高處墮斃。

今日（13日）工業傷亡權益會舉行關注奪命飛棚意外記者會，讀出陳兆豐父親的手寫信，並指出頻生搭棚工人傷亡事故成因、勞工保險問題及提出建改善建議。

今日（13日）工業傷亡權益會舉行關注奪命飛棚意外記者會。（翁鈺輝攝）

陳伯在信中提到，勞工處是保障勞工權益的政府部門，主要責任是保護勞工的安全及切身的權益。惟半年卻發生了多宗搭棚工人身亡的意外，認為勞工處必須作出認真的分析和檢討。

他說，搭棚是建造業中必不可缺的工種，也是最危險的環節。勞工處應該要特別對待，不容忽視。陳伯又建議勞工處需要組成一個有責任心的精英，認真分析，研究一套確實可行的方法，有效保護搭棚工人；並向負責人，如判頭和老闆進行宣傳教育，而不是停留於文宣和廣告，流於空談。

陳伯期望當局組成專業小隊去定期到搭棚工人工作現場巡查裝備，特別是留意安全帶是否合符規格，配帶是否合符標準等等。為了避免再出現搭棚工人傷亡情況，他請求勞工處確實地負上本身的責任，成立精英小隊執行任務，並深入到搭棚工人的工作地點觀察，及了解他們真實工作的實況，進行監察、指導安全工作，防患未然，減少意外發生，避免悲劇重演。

工權會總幹事蕭倩文提到，根據資料，從 2012年至今，已經發生過至少18宗飛棚相關的奪命意外。根據業内人士估計，現時每日超過2000宗搭建飛棚的工程，代表每日數千名工人面對極之危險的工作環境。

蕭表示，不少工人反映，很多時他們根本没有牢固點可扣上尾繩，以防堕樓。由於本港大部份樓宇外牆均不設繫穩裝置，工人需自己尋找合適位置打羊眼圈作牢固點。但很多時，工人如想打羊眼圈，有可能會被業主、天台業權人及物管公司反對。因此在種種限制下，最後工人只能選擇將尾繩扣在棚架、狗臂架欄杆上，又或綁住室内傢俱，甚至扣在室内的柏檔身上，充當「人肉牢固點」，甚至寧願棄用安全帶。

加上因為裝備不足，工人只能使用已經損耗或不合標準的裝備，根本無法保障工人，正如是次事故，陳當時使用的安全繩懷疑是「爬山繩」。同時，勞工處監管不足、大廈外牆設計所限令工人無法打上三粒爆炸螺絲，使狗臂架不穩、違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例〉及《僱員補償條例》例判罰過低，阻嚇力不足、及搭棚工人安全意識不足，導致意外頻生。

蕭倩文希望當局加快優化建築工程呈報機制的立法步伐，讓勞工處能掌握相關資料，以作出巡查監管；並向全港業主、物業管理公司發信，要求其配合承建商施工，容許其在外牆或室內私人地方或公井地方安裝繫穩物等，針對各種意外成因對症下藥。

對於勞工處拒絕公開意外調查報告結果，蕭倩文表示失望，認為當局完成調查後都未有公開調查報告，過往都要求勞工處就意外成因公開調查報告，但因為各樣原因，例如以私人資料及敏感資料為由拒絕公開，認為並不合理。她指，公開調查報告能讓業界與社會大眾對工序的危險有清楚認識，從而進行預防。