西區副食品批發市場花貓被偷　64歲男落網　貓主：專揀貓仔偷

西區副食品批發市場發生懷疑偷貓案，檔主謝先生飼養一頭三個月大花貓「小Ia」，本周三（11日）早上失蹤，他查看漁農署閉路電視，揭發偷貓者為批發市場內某菜欄男子，謝走去質問，對方反問：「有冇證據？」，無奈下謝只好報警救貓。經警方初步調查，約下午1時在將軍澳區以涉嫌「盜竊」拘捕一名64姓吳男子，而「小la」亦已被尋回，幸身上沒有表面傷痕。



「養咗咁耐有感情」，謝在批發市場經營菜欄，之前養了一頭花貓，名叫「lala」，數月前亦無故失蹤，相信是被人偷去，謝坦言批發市場內的盜貓事件時有發生：「不時唔見貓」，後來他養了另一頭花貓，改名「小Ia」，沒想到又被偷去，「啲人專揀貓仔偷」。

他憶述，本周三（11日）早上11時許，發現「小Ia」不知所終，其店舖的閉路電視壞了，只能查看漁農署的「天眼」片段，發現附近菜欄一名男子，用紙箱將「小Ia」帶走，今晨8時許，他走去要求歸還，對方死口否認，反問：「有冇證據」，謝只好報警求助，指其一隻約6個月大，身長約40厘米的貓不見了。

警方接獲34歲的謝先生報警求助後，隨即派員到場調查，並翻看「天眼」追查偷貓過程，經警方初步調查，約下午1時在將軍澳區以涉嫌「盜竊」拘捕一名64姓吳男子，他現正被扣留調查，而涉案的「小la」亦已被尋回，幸身上沒有表面傷痕。案件列作盜竊，交由西區警區刑事調查隊第五隊跟進。