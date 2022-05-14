詐騙集團串謀財務公司取客戶資料　呃低息貸款保證金　警拘22男女

有低息貸款詐騙集團串謀兩間持牌財務公司，利用財務公司提供的客戶資料進行Cold Call（電話推銷），以低息優惠誘使客人借錢，從而騙取貸款保證金。警方鎖定一個詐騙集團，拘捕22人包括主腦及骨幹成員。該集團涉及至少7宗低息貸款騙案，受害人總損失超過190萬元。警方表示，過往調查低息貸款詐騙案時，較少發現騙徒從財務公司取得客戶資料，將調查財務公司是否收取費用提供客人資料。



商業罪案調查科總督察柯詠恩交代案情指，警方於2021年9至10月期間收到不同市民舉報指收到騙徒來電，對方訛稱是本地銀行或財務公司職員，並推銷「一筆清」低息貸款計劃。當受害人表示有興趣，騙徒就會要求受害人存入10% 的貸款金額到指定銀行戶口作保證金。但受害人將款項存入戶口後，騙徒就失去聯絡，之前承諾的低息貸款計劃亦不會兌現。

警方經深入調查及情報分析，鎖定詐騙集團主腦及骨幹成員，以及一個位於葵涌工廈的電話中心。警方相信詐騙集團串謀兩間持牌財務公司，利用財務公司提供的客戶資料進行Cold Call，部份客戶因抵受不住貸款優惠，從而被騙取金錢。

商業罪案調查科高級督察吳振耀指，商罪科人員於5月12至13日採取代號「執戟者（SPIKEHOLDER）」的拘捕行動，突擊搜查港九新界多個地方，包括一個位於葵涌的電話中心、兩間位於旺角的持牌財務公司，拘捕17男5女，年齡介乎19至38歲，當中包括1名主腦、1名骨幹成員、2個來自兩間財務公司的董事、14個電話中心職員及4個傀儡戶口持有人，部份人士有黑社會背景。

被捕人士涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。行動中，探員檢獲60部手提電話、10部電腦、電話卡、推銷低息貸款的講稿、借貸人申請表、以及價值120萬元的現金、名錶、金器等財物。警方相信該集團已運作超過半年，涉及至少7宗低息貸款騙案，而受害人年齡介乎23至46歲，損失金額由3萬至136萬元不等，總損失超過190萬元。

反詐騙協調中心高級督察林沛恆指，近年低息貸款騙案手法中，騙徒多自稱銀行或財務公司職員，並在從未露面的情況下，要求受害人將貸款保證金存入第三者戶口。但警方發現有時騙徒亦會主動約受害人面談，以講解低息貸款計劃，其後亦要求受害人存款至第三者戶口，以作資產證明。

林沛恆提醒市民，如收到銀行或財務公司職員來電，可向有關機構核實職員身份。而且銀行或財務公司不會要求客人將金錢存入第三方個人銀行戶口，亦不會轉介客人到律師樓或其他財務公司貸款，甚或到非分行地方進行面談及簽署文件。市民如需要借貸，可向有信譽的銀行或持牌財務公司申請，而簽署文件前要看清楚合約條款，如懷疑受騙，可立即致電防騙易熱線18222，與反詐騙協調中心人員聯絡。