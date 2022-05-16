深水埗西餅店遇竊　失2萬元現金

撰文：翁鈺輝
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深水埗元州街149號一間西餅店，今日（16日）清晨6時半左右，職員發現有人疑從後門一窗門潛入，撬開收銀機偷走約2萬元現金。警員到場翻查閉路電視，循「爆竊」方向調查。

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