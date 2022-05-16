警破和勝和毒工場拘兩人　揭14歲童販毒　檢347箱大麻糖果等毒品

警方昨日（15日）起在荃灣區破獲兩個有黑幫和勝和背景的製毒工場，拘捕一名14歲男童及一名21歲男子，起出約值53萬元的多種毒品，當中包括347箱重約21公斤的懷疑大麻糖果，另通緝一名在逃的「製毒師」。警方正追查是否已有大麻糖果流入市面。



新界南衝鋒隊人員昨日（15日）凌晨約1時在荃灣區內巡邏期間，於半山街附近發現一名14歲男童形跡可疑，截查時在其身上檢獲約8克懷疑可卡因。荃灣警區重案組人員根據線報及經深入調查，相信被捕男童有黑幫和勝和背景，為區內和勝和製毒集團的成員。警方相信該集團在區內有兩個製毒工場。

昨晚11時，警方在橫龍街一工廠大廈單位展開行動，檢獲約92克懷疑霹靂可卡因、約13克懷疑氯胺酮、2個電子磅、1批懷疑毒品包裝工具及約1504元現金。人員拘捕一名21歲姓林男子，涉嫌「販毒」。14歲男童則涉嫌「販毒」及「製毒」被捕。

起出毒品種類繁多 通緝在逃「製毒師」

警方其後再搜查另一個位於柴灣角街的工廠大廈單位，發現該單位為集團的重要製毒工場，內裏起出的毒品品種繁多，包括約522克懷疑氯胺酮（俗稱k仔）、約10克懷疑「冰」毒、約24克懷疑大麻油、約3.6公斤懷疑搖頭丸粉末、小量懷疑搖頭丸，多達347箱重約21公斤的懷疑大麻糖果、1批懷疑毒品包裝工具。目前警方追緝一名涉嫌「製毒」的20歲姓林男子。行動中檢獲的毒品總市值約53萬元。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由荃灣警區重案組第一隊跟進。