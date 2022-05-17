海關破荷蘭空運電鑽來港藏毒案　檢$8600萬K仔　近10年最大宗

海關偵破過去10年來最大宗空運貨物走私氯胺酮案件，人員於本月6日在機場空運貨運站檢獲約200公斤氯胺酮，估計市值約8,600萬元，並拘捕2名男子。海關經跟進調查後，昨日（16日）在深水涉2個住宅單位再檢獲約350克海洛英，估計市值約36萬元，以及折合約64萬港元的現金，再拘捕3名涉案男子。



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被捕5名男子，分別報稱任職物流公司貨車司機、跟車工人、無業及地盤工人等，海關相信其中3人為販毒集團的骨幹成員。海關今日（17日）下午在記者會交代案件，指機場科海關人員於上月27日進行空運貨物揀選過程中，發現一批由荷蘭寄出、經台北到港並報稱載有電鑽的空運貨物，於是就該批貨物作進一步檢驗。至本月6日人員在機場貨運站檢查該批共12箱貨物，初步透過X光機檢查，發現當中8箱貨物的影像有可疑。

人員打開該8箱貨物檢查，發現共有200袋用透明膠袋包裝的白色晶體，分別收藏於貨物當中。人員再打開這些透明膠袋作檢驗，初步證實這批白色晶體為俗稱K仔的氯胺酮；其餘4箱貨物則為電鑽。同日海關人員在貨運站拘捕2名提貨男子，分別是37歲貨車司機及23歲跟車工人。案件交由海關毒品調查科跟進。

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海關毒品調查科接手案件，發現本月6日在機場被捕的2名提貨人，受僱於一間本地物流公司，該間物流公司受一名聲稱是該批貨物的收貨人委託，到機場收取該批貨物；而該名男子並要求物流公司提供存倉服務。物流公司於是派2名員工到機場收貨，並打算將貨物暫時存放在物流公司位於粉嶺的儲存倉。涉案貨車司機及跟車工人經調查後，暫准保釋候查。

其後海關人員根據空運貨單上收貨公司的資料作調查，發現收貨公司的地址是位於灣仔的一間秘書公司，再經進一步調查後，發現該間收貨公司成立於2018年，今次是該公司在兩年來第一次入口貨物來港。涉案該批貨物於上月27日已到港，但物流公司負責人表示，在本月6日之後，該收件人曾多次以不同藉口，要求更改派貨日期及時間。其後收貨人於本月15日再要求物流公司派貨，海關毒品調查科人員於是部署監控遞送行動。

至昨日（16日），海關安排按照收貨人指示，將貨物送到大角咀一幢工業大廈外，其間一名男子出示收貨相關文件，並簽收貨物。海關人員繼續監視該名收貨人的動向，發現在大約半小時後，有另一男子駕駛私家車到場，該2名男子隨即將2箱載有毒品的貨物搬上私家車的車尾箱，之後該名司機駕駛私家車離開現場。

人員展開跟蹤行動，最後發現該私家車停泊在深水埗一幢住宅大廈外。此時第三名男子出現，他聯同私家車司機將車尾箱的毒品搬上大廈一單位。人員見時機成熟，分別在兩處地方採取拘捕行動，一併拘捕簽收貨物的男子以及兩名搬運毒品的男子；並在該深水埗單位內檢獲約350克海洛英和一批包裝工具，市值約36萬元。

行動共拘捕5人另破兩毒品倉

其後人員再分別在兩名被捕人所報稱的住址內，檢獲總值超過64萬元現金，包括港幣、人民幣及日元，相信是犯罪得益；又檢獲小量氯胺酮、大麻花、搖頭丸和「冰」毒。被捕的3名男子，分別45歲、44歲和62歲，當中兩人報稱無業，另一人報稱任職地盤工人。

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海關今年檢獲各類毒品1.5公噸較去年升1.9倍。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，今次是香港海關在過去10年來破獲最大一宗空運貨物走私氯胺酮案件，亦是今年海關破獲的第4宗市值接近及超過一億元的大型毒品案，今年至今海關檢獲不同類型的毒品已有1.5公噸，較去年同期的516公斤上升1.9倍。

李文樂續稱，近年海關檢獲的氯胺酮有上升趨勢，在2001年檢獲約600公斤，而今年1至4月則已檢獲225公斤，較去年同期83公斤多1.7倍。其中歐洲為氯胺酮毒品的主要來源地，就今年而言，逾九成氯胺酮由歐洲入口來港。販毒集團不斷改變販毒手法，以一般空運途徑偷運大量毒品，逃避海關執法。

海關機場科空運貨物第一組指揮官溫朝宇補充指，機場科海關人員於上月27日進行空運貨物揀選過程中，揭發今次案件，主要因為涉案空運貨物由荷蘭寄出並報稱載有電鑽，但荷蘭出口電鑽並不常見，故引起海關人員留意。根據海關進行資料分析，相關收件人及寄件人過去未有貨運紀錄，與一般正常商業行為不符，亦惹起海關懷疑。

機場調查組指揮官林澤麟則表示，案情顯示販毒集團為逃避執法人員追查，多次更改派貨日期及時間，更不惜支付昂貴倉租，將貨物存放於儲存倉長達2星期。此外集團以私家車企圖不動聲色，分多次販運毒品，務求增加執法人員追查的難度；而集團亦以多層收貨方式，分工十分明確，包括收貨、運輸及收藏毒品等，均分別由不同成員負責，以減少成員同時露面的機會，減低被捕風險。案件仍在調查中。