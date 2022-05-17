鴨脷洲寵物店失火　消防員及時救出4貓狗　救援片段曝光獲激讚

鴨脷洲新海怡廣場一間寵物店兼咖啡室上周發生火警，當時有數隻寵物置身火場，幸好消防員接報後趕赴現場，終於救出1狗3貓。寵物店其後在Facebook專頁發文向消防員致謝。昨日（16日）寵物店人員亦親自帶同獲救的寵物到鴨脷洲消防局道謝，負責人黃先生指，當晚見到消防員拯救行動十分有愛心，而片段於其店舖專頁發佈後，亦獲不少網民讚賞，有熱心人士更前來領養其中兩隻獲救的小貓。

片段可見，多名消防員進入寵物店參與救援，有消防員救出一隻狗，撤離時仍不忘伸手撫摸狗隻的頭部穩定其情緒；亦有一名消防員開著頭燈，摸黑抱著一隻貓，其後有另一名消防員協助將貓隻安放入袋中，一同離場。



黃先生亦於昨日帶同獲救狗隻到消防局，向消防人員致謝。（梁偉權攝）

相關閉路電視錄影在Instagram及Facebook 流傳，不足24小時兩個平台已獲得逾4000個網民點讚，不少網民更留言稱讚消防員勇敢及表揚救援人員的付出，並認為他們的行為是對生命的尊重。

負責人：消防員不時安撫貓狗

寵物店負責人黃先生憶述事件，事發上周三（11日）凌晨，店舖內一個餅櫃疑因短路冒煙，當時店內有3隻貓及1隻狗，其中2貓1狗為等待領養，黃先生指當時煙霧觸動感應器並通知消防處，同時他亦接獲管理處通知並即時返回店舖，消防人員到場後迅速將火救熄，消防得知貓狗位置後隨即將牠們救出，幸並無受傷，店舖翌日亦如常營業。

店舖翌日已如常營業。（梁偉權攝）

黃先生形容，當晚見到消防員拯救行動十分有愛心，不時安撫受驚的貓狗，而片段於其店舖專頁發佈後，亦獲不少網民讚賞，並有熱心人士於翌日便前來領養其中兩隻獲救的小貓。黃先生亦於昨日帶同狗隻到消防局，向消防人員致謝。

消防處回覆《香港01》指，消防於5月11日凌晨2時58接獲火警報告，隨即於3時03分到場救援，派出一隊煙帽隊及開一條喉灌救，最終將火救熄及救出1貓1狗，並於3時44分停止動員。

火場面積約8米乘4米，消防處共動員60人，派出11輛消防車及1輛救護車參考救援。店舖內有兩名員工在消防到場前自行疏散，事件中無人及動物受傷。消防調查發現店內一雪櫃及雜物起火，並無可疑。