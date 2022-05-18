深水埗的士司機私了案　女被告3月疑避警查失足墮樓亡

2019年10月6日發生的深水埗的士司機私了案，於5月10日在區域法院審理完畢，案中男被告張子龍因「暴動」罪成被囚3年，而女被告鍾泳儀在審訊前已經去世，控方終止其控罪。當日法官李慶年在庭上追問死因庭會否跟進女被告的死因，控方表示案件正在調查中。據了解，今年3月12日晚警方接獲投訴，到土瓜灣浙江街處理一宗跨家庭聚會及噪音投訴時，鍾泳儀疑爬到大廈外牆，意外墮樓死亡。



本報翻查3月12日的報道，土瓜灣浙江街46-50號確實發生一宗墮樓案。警方當晚11時30分接獲報案指，一名女子倒臥上址2樓平台，懷疑女子從高處墮下。警員接報到場，證實27歲姓鍾女子已經死亡。經初步調查，警方相信事主從上址外牆墮下，警員在現場沒有檢獲遺書，但死因有待驗屍後確定。

消息指，墮樓的死者是「私了案」女被告鍾泳儀。警方於3月12日晚收到市民投訴，遂到土瓜灣浙江街46-50號一單位處理跨家庭聚會及噪音投訴，惟警方拍門及未進入單位前，女事主疑爬到大廈外牆，意外墮樓死亡。

《香港01》再向警方查詢墮樓事件的詳情、死者身份及死因，警方回覆指，正調查一宗於3月12日晚上在土瓜灣浙江街發生涉及一名姓鍾女子死亡的案件，完成調查後會向死因裁判法庭提交報告，並由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

2019年10月4日政府定立《禁蒙面法》，之後連日有示威者在各區抗議，並演變成衝突。10月6日深水埗區有一輛的士駛入示威人群，並剷上行人路撞傷2名女子。的士司機鄭國泉之後被人拉出圍毆「私了」，他被打至7肋骨骨折，的士亦被毀至無法維修。兩名涉當日在場參與的鍾泳儀（報稱為女教師）與張子龍（報稱為人力資源經理），同被控「參與暴動」、「有意圖而傷人」及「在身處非法集結時使用蒙面物品」罪。鍾於2020年10月在區院提訊時擬不認罪，惟她缺席今年4月1日的審前覆核。

鍾泳儀在案件開審前突然離世，引起大眾關注。由於鍾曾任前深水埗區議員李文浩的助理，李得悉鍾的死訊後，曾發文指鍾近期曾更新社交平台，一度懷疑事件另有內情。李其後再發文澄清指，原來鍾的社交平台帳號由家人管理，只是自己誤會鍾仍有發文。李續指，前助理離世屬於不幸意外及悲劇，相信事件不牽涉政治事件。

香港女權網紅黃于喬早前在個人Facebook專頁發文指，與鍾相識但並非親密的朋友，坦言得知鍾離世的消息後感到震驚及難以接受。黃亦與鍾的親友溝通，並替其家人轉達指，事件屬意外，希望低調處理，感謝各界關心。