01消息｜ 墮樓2女中學生同讀跑馬地名校　有人疑受感情問題困擾

今日（18日）下午兩名女生身穿校服，在筲箕灣新成中心墮樓，雙雙倒臥平台死亡。消息稱，兩名女死者就讀跑馬地名校聖保祿中學，分別為16歲中四生及14歲中二生，疑有人因感情問題困擾。



據了解，兩名墮樓身亡少女，同就讀雲地利道的聖保祿中學，警方在現場未有檢獲遺書，現場消息稱，兩人被指為情侶關係，當中一人曾向社工透露有感情問題。而其中一名女生居於新成中心現場大廈。事後多名疑為女死者親友到場，其中一名女子表現激動。《香港01》正向校方查詢事件。

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案發於今日下午近4時，警方接獲住客報案，指筲箕灣新成街8號新成中心有人墮樓。兩名身穿校服的女學生，被發現倒臥大廈平台位置，證實當場死亡。警方經調查後，相信兩人由大廈天台墮下。事後數名相信為老師及社工的人員，亦到現場了解事件。

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