快艇走私過百隻貓狗兔來港　水警海關聯手截獲　揭沙甸魚式偷運

水警及海關進行聯合反走私行動，昨（18日）晚在本港西面水域截獲一艘可疑快艇，檢獲17個籠，，發現共載有136隻年幼的名貴年幼貓狗，並扣查涉案快艇，走私貨估計總值逾140萬元，駕駛快艇的30歲男子被捕。海關估計，該批貓狗是不法分子由內地偷運本港圖利或為網購貨物，已交由漁護署及愛護動物協會進行檢查及照顧，初步無大礙。

晚上漁護署及愛協經進一步點算，合共接收貓狗數目為159隻，另有一隻兔子，署方及愛協指將會為動物進行檢查及照顧。



水警及海關昨（18日）晚在本港西面水域截獲一艘可疑快艇，檢獲過百隻貓狗。（蔡正邦攝）

+ 2

水警水艇分區高級督察翁淦崙表示，昨晚11時50分，小艇分區人員發現一艘可疑快艇在沙洲西面進入香港水域，即時通知在附近巡邏的警察小艇進行攔截，要求駕駛可疑快艇的男子停船並進行調查，但該名男子隨即掉頭離開，高速駛向內地水域。警方追截期間，可疑快艇漠視警方停船訊號，不斷加速及多次大幅度轉向，試圖擺脫警方追截，當快艇駛向爛角咀西北對開海面時終被截停。

警方在快艇上檢獲17個載有貓狗的籠，初步點算內有136隻貓狗，其中1個膠籠中更放有16隻貓，環境擠迫，有如沙甸魚。翁淦崙稱，「當時籠內貓狗十分驚慌害怕」，其後愛協動物協會人員到場處理，初步檢查後證實全部無大礙。警方以涉嫌輸出未列艙單貨物、殘酷對待動物及、拒絕停航及危害他人海上安全，拘捕1名30歲男子，其角色僅為駕駛船隻，警方正調查其背後組織，案件交予水警總區重案組及海關海域聯合特遣隊跟進。

其後該批走私動物被送交漁護署及愛護動物會進行檢查及照顧，經進一步點算後，該批走私動物共有160隻，包括113隻貓、46隻狗及1隻兔子。其中愛護動物協會共接收12隻狗及35隻貓。而漁護署轄下的動物管理中心則暫時看管78隻貓、34隻狗及1隻兔子。

貓狗疑是網購貨物從內地偷運來港交貨

該批貓狗均為名種及年幼，值約1萬至1.5萬元，初步身上未發現晶片。海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢估計，該批貓狗是不法分子由內地經水路偷運香港，再轉售圖利，或是網購貨物，偷運本港交貨，現時由漁護署及愛協進行檢查及照顧。