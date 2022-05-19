無業男扮買保險趁機偷3女經紀信用卡　狂碌7萬多元被捕

有騙徒訛稱購買保險，相約經紀會面途中，趁機盜取對方信用卡後進行購物。警方昨日（18日）於黃大仙以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名31歲無業男子，他涉嫌早前在旺角、深水埗及觀塘分別偷取3名女保險經紀的信用卡，並到不同商店消費，總涉案金額高達7.35萬元。



旺角警區刑事調查隊第四隊案件主管鄭麒昀表示，警方於上周三（11日）接獲一名女保險經紀報案，指早前於網上社交平台收到一名陌生男子向其查詢有關買賣事宜，其後兩人順理相約於旺角一間咖啡店傾談，會面結束後，女事主發現有未經授權的信用卡交易記錄，而其信用卡亦不冀而飛，她懷疑有人盜去其信用卡並進行簽賬，逐隨即報案。

警方展開深入調查，以及翻查大量閉路電視後，鎖定一名可疑男子，並於昨日（18日）在黃大仙區拘捕一名31歲姓程的中國籍男子，經進一步情報分析後，發現他亦同涉及月內兩宗，分別於深水埗區及觀塘區發生的同類型盜竊案，而3宗案件亦同樣針對保險經紀犯案。

疑犯的犯案手法為先約保險經紀進行會面，趁受害人離開座位或去洗手間時，偷取其信用卡，並於同日到不同店舖進行未經授權交易，購買電子產品，3宗案件合共損失7.35萬元，其中一名受害者損失金額約3萬元。被捕男子現正被扣查，他報稱無業，案件將交由旺角警區刑事調查隊第四隊繼續跟進，不排除有更多人被捕。

旺角警區刑事調查隊第四隊案件主管鄭麒昀督察向傳媒簡報案情。（陳傲淇攝）

警方重申，盜竊或以欺騙手法奪得他人財產為嚴重刑事罰行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方亦呼籲市民，與陌生人會面時，切勿掉以輕心，而市民懷疑受騙，或提供有關資料，請致電3661 8534與旺角警區人員聯絡。