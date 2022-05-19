2男涉搜捕本地瀕危龜隻出售　漁護署行動拉人　檢31隻活龜及龜屍

漁護署前日（17日）聯同警方行動﹐打擊有人在網上售賣瀕危物種，拘捕2名懷疑非法網上售賣瀕危龜隻的男子，並檢獲31隻不同品種的瀕危龜隻。漁護署指涉案2人相當活躍，於網上聲稱會搜捕本地野生動物轉售，亦出售多種本地及海外瀕危物種。



署方檢獲31隻不同品種的瀕危龜隻，及一批捕獵工具。（楊嘉朗攝）

漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓表示，漁護署接獲相關資訊後展開調查，掌握涉案人士資料後，昨日聯同警方採取行動，突擊搜查目標人物處所及車輛，發現21隻活龜及10隻死龜，包括6隻大頭龜、9隻金錢龜（三線閉殼龜）、3隻眼斑水龜、2隻黃緣閉殼龜及1隻山瑞，另外亦發現一批捕獵工具。

劉特銓指，檢獲的龜隻均被列為國際自然保護聯盟的紅色名錄瀕危或極危物種，亦屬《瀕危野生動植物種國際公約》中附錄一或二的物種，受本港《保護瀕危動植物物種條例》管制，任何人如非法管有瀕危物種屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年及罰款1,000萬。

劉特銓指有理由相信所檢獲的龜隻中有部分為本地捕獲。（楊嘉朗攝）

劉特銓指被捕人的處所一般住宅無異，到場時懷疑有人曾打算搬走證物，因此現場所見的飼養環境有機會非平日情況。劉又指有理由相信所檢獲的龜隻中有部分為本地捕獲，另外部分龜隻為海外物種，包括非洲或東南亞地區物種，據過去紀錄價值約，現正調查其來源。漁護署動物管理主任（執法）陳勁東指，案中檢獲的大頭龜、金錢龜及眼斑水龜為香港原生物種，涉案人於網上平台聲稱於本地郊野捕捉龜隻，署方正調查疑犯是否涉及非法捕獵及管有受保護野生動物。

部分檢獲捕獵工具。（楊嘉朗攝）

漁護署發言人表示，政府致力打擊非法野生動物狩捕及貿易，以保護本地野生物種及瀕危物種。漁護署會保持警覺，繼續監察不同平台及社交媒體的有關信息並積極採取執法行動，打擊非法買賣瀕危物種。如懷疑非法售賣瀕危物種，漁護署鼓勵市民致電2150 6978或電郵至espint@afcd.gov.hk舉報。