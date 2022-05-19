海關打擊盜版復古電子遊戲　深水埗電腦商場檢18萬元貨拘8男女

海關巡查各區電子遊戲機的零售熱點，並利用大數據系統進行分析，追查店舖利用網上平台售賣侵權物品。海關人員經分析後，在版權持有人的協助下，於今日（19日）採取執法行動，搜查7間位於深水埗的零售店舖，並搗破2個儲存倉庫，檢獲240套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝，以及50件懷疑冒牌遊戲機配件，估算總市值約18萬元。在行動中，分別有7男1女被捕，年齡介乎34歲至44歲，他們為店主及售貨員，而案件仍在調查中不，排除有更多人被捕。



海關版權及商標調查科罪案調查組高級督察蔡俊威表示，今次所檢獲的盜版遊戲機套裝中，均在發售前預先載有3,000至4,000款冒牌電子遊戲，當中以1990年代及2000年代的遊戲為主，而套裝設計亦十分多樣化，包括有模仿過往遊戲機中心的常見設計，例如搖桿及按鈕等，亦有模仿舊式家用遊戲機的復古外觀，以為及輕巧的手提式遊戲機，部份套裝更會連接至預設的網站，以供用家下載更多懷疑盜版電子遊戲，而這些網站亦存在被病毒或惡意程式入侵的風險，令消費者得不償失。

海關提醒，消費者應尊重知識產權，拒絕購買盜版遊戲，無論新舊的遊戲程式設計，都均受版權保護。根據《版權條例》任何人銷售而管有侵權物品，即屬違法，一經定罪，最高可判監禁4年，以及就每件侵權物品罰款5萬元。