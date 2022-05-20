欺凌疑雲｜網傳女醫護遭同事除鞋踢走　醫管局：沒有接獲相關投訴

昨日（19日）Facebook群組「醫院醫療事故/醫生醫療失德事件關注組」流傳一條17秒的影片，片段截取了一個Instagram帳戶的限時動態，片中一名身穿藍色醫護裝、只穿著一隻鞋的女子坐在地上疑似哭泣，其後旁邊一個同樣身穿醫護裝的同事將一隻鞋掟走，再由另一名男醫護將鞋子踢至遠處。限時動態標籤的時間為2022年5月17日下午5時許，而且寫有「5D世界盃」、「都叫你唔好成日除鞋掉人地啦」等。

片段在網上引起網民議論，有人認為事件涉及職場欺凌行為，醫管局應認真看待；但亦有網民認為片中3名醫護疑似在嬉戲，難分真假。



醫管局回覆《香港01》查詢時表示，未能確認有關片段的拍攝時間、地點及片段中人的身份。醫管局沒有接獲相關投訴。醫管局一直致力促進互相尊重及和諧的工作環境，亦反對職場欺凌行為。在局方的《行為守則》中明確指出「互相尊重」為核心價值。

醫管局已成立「齊建和諧工作間小組」，為進一步促進工作場所和諧及互相尊重的策略、措施和宣傳推廣提供建議。局方亦設有既定的員工投訴機制，員工如在工作場所遭遇欺凌，應盡快作出投訴。