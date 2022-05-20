籃球校隊教練藉詞按摩　邀學生到家手淫及影裸照　10同校男童受害

一名於深水埗一間中學任教的籃球校隊教練，多次以按摩及了解肌肉發展為由，邀請校隊學生到家中，對其作出猥褻行為，包括替學生手淫及拍下不雅照片或影片，亦曾要求學生自拍裸照及傳送給他。警方接獲一名16歲受害人報案後，拘捕該名涉案26歲姓何本地男子，其後揭發受害男童數量高達10人，所有受害男童皆屬同一間中學的中二至中四校隊學生。



西九龍總區重案組接手調查。（資料圖片）

警方昨日（19日）接獲一名16歲男童報案，指於4月底及5月初，在深水埗區一單位內，被同一名男子非禮兩次，其間亦被拍下不雅照片或影片，男童昨日（18日）向母親傾訴後，決定報案揭發事件。西九龍總區重案組人員經調查後，同日於深水埗區拘捕一名26歲姓何本地男子，涉嫌「非禮」及「促使未滿18歲的人以製作色情物品」。該名男子現正被警方扣留調查。

據悉，被捕男子報稱任職侍應，兼職籃球教練，任教深水埗一所中學籃球校隊，為球隊訓練後，藉詞為男學生按摩及了解肌肉發展，邀他到其寓所及入房，教練再叮囑他脫光衣服，其後為其手淫，淫師懷疑以同樣手法，向多名學生重逞獸行，並於4月至5月期間非禮另外4名男童。

另外，警員經深入調查後，亦發現該被捕男子，以了解肌肉發展為由，要求另外最少5名男學生發送他們的裸照，警方於男子手機內發現數段裸照或影片，懷疑被捕男子已刪除部分照片，警方現正復原檔案，不排除將發現更多受害人。據悉，部分受害男童的通訊紀錄中，發現他們曾向被捕男子發送不雅照片。10名受害男童年齡介乎14至16歲，消息指，他們皆屬同一間中學， 就讀中二至中四。

警方作出呼籲，家長應不時留意兒童的情緒變化，並加倍留意是否有人以教練身份誘使兒童前往非訓練場所或地方見面並向兒童作出不雅行為。如發現有異，應盡快作出了解並向相關人士尋求協助。《香港01》正向教育局查詢有關事件，正等待回覆。