雷霆22｜警連搗無牌酒吧及非法賭檔　38人被捕

深水埗分區雜項調查隊及深水埗警區特別職務隊，昨日（20日）展開代號「雷霆22（THUNDERBOLT 22）及「虎撲（TIGERSURGE）」行動，晚上10時在深水埗長沙灣道一單位，搗破懷疑無牌酒吧，檢獲263罐啤酒及一批音響設備。



行動中，1名57歲女子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「藏有酒類飲品可再販賣用途」、「經營無牌卡拉OK場所」及《預防及控制疾病（規定及指示）（ 業務及處所）規例》（第599F章）被捕；17男7女（43至73歲）則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時涉嫌違反第599F章被罰款。所有人正被扣留調查。

另外，昨晚約7時，油尖警區特別職務隊同樣展開「雷霆22（THUNDERBOLT 22）」行動，在油麻地彌敦道512號一住宅單位，搗破懷疑百家樂賭檔，檢獲1張百家樂賭枱、4部電視屏幕、約1.4萬元賭款及約7萬元籌碼。姓王（47歲）女子涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被捕；5男7女（38至74歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名男子持雙程證，他們亦涉違反第599G章被罰款。