油麻地持刀男大鬧機舖　警員擎「槍」對峙

油麻地發生警員擎槍事件，昨（20日）晚10時許，姓陳（44歲）男子持刀闖入文英街5號一間機舖，劈爛3部遊戲機及4張椅子，警方聞訊快速趕抵，在門口與陳狹路相逢，雙方一度對峙，有人情緒激動，警員拔胡椒水槍指向該男子，氣氛緊張。



今（21日）日網上流傳一短片，片中一名藍衣漢拉低口罩，雙手舉高作投降狀，約十名警員於左右包抄，其間有警員持伸縮警棍及拔出胡椒水槍，大喝：「企好啲、企好啲」，該男子顯得不耐煩，雙手放下走近警員，警員見狀一擁而上，把他按在地上。

胡椒水槍有效處理暴力人士

警方表示，警方接報後迅速到場，發出警告要求疑犯放下武器，但該名男子仍情緒激動及拒絕聽從警方指示，警員遂擎「胡椒水發射器」戒備，果斷制服疑犯，以「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」罪將其拘捕。

警方重申，警隊有嚴謹的武力使用守則並會按需要使用最低所需武力拘捕疑犯。今次事件中，警員使用的「胡椒水發射器」是一種新型低殺傷力武器，與其他可致命武器不同，「胡椒水發射器」發射的胡椒水是一種天然混合物，胡椒水引起的不適一般約45分鐘便會消失，並不會對感染者造成永久傷害。而自警隊引入「胡椒水發射器」以來，有關武器有助警方更有效處理暴力人士，及減少對其他市民的影響，從而更有效保護市民的生命財產安全。

▼▼警員制服疑犯連環圖▼▼