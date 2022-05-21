警拘15男女涉刑毀及刑恐　非法收債逾1900萬元　最細僅14歲

灣仔警區根據情報分析及深入調查，本月17至20日展開代號「雷霆 2022」及「創頂」的反非法收債行動，於全港多區以「刑事毀壞」、「傷人」及「刑事恐嚇」罪拘捕13男2女，年齡介乎14至68歲，涉嫌與至少6宗非法收債案有關，相信部分人士有三合會背景。行動中，警方於被捕人的犯案車輛及住所搜獲油漆、鐵鎚、手套及收債紙條等證物。



調查顯示，案中的收債集團由不同黑社會在背後操縱，被捕人士牽涉本港近月多宗有關非法收債案件，犯案手法包括埋伏及襲擊受害人，向受害人住所或者公司淋潑油漆，並張貼收債字句，以及向受害人發出恐嚇來電或短信等。

6宗案件的債務總額超過港幣1900萬元，最大金額為牽涉港幣1100萬元。而其中一宗案件為一間虛擬貨幣交易連鎖店，牽涉逾港幣100萬元，犯案人士在本港多區分店淋潑油漆，搥擊玻璃門，同時在店面張貼收債字句。灣仔警區重案組隨即接手調查，並在分店外埋伏窺視，成功在犯案人士再次犯案之前制伏。

行動中拘捕13男2女（14至68歲），涉嫌與至少6宗非法收債案有關，警方相信部分人士有三合會背景。當中有3名被捕人士為未成年男子，2名14歲中學生，另有1名為17歲，於收債集團中擔當前線角色，包括襲擊受害人。另有2名犯案人士現被暫控一項「刑事毀壞」罪名，其他人現正扣留調查當中。案件仍調查當，不排除有更多人被捕。警方於被捕人士的犯案車輛及住所搜獲鐵鎚、膠棒、油罐、收債紙條、手提電話，以及警方相信是犯案人士在犯案時所身穿的衣物等證物。

+ 2

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓督察指，打擊黑社會犯罪集團及有組織罪行為警方首要行動項目之一，警方會繼續不遺餘力，多方面打擊與非法收債有關的罪行，當中為加強情報分析、宣傳教育，以及與不同持分者協力打擊罪案，從而打擊不法分子活動及收入來源。任何人干犯香港法例第200章刑事罪行條例第60條刑事毀壞罪，最高刑罰為監禁10年，而第24條刑事恐嚇罪或者第212章侵害人身罪條例中第19條傷人，兩宗罪行最高刑罰為監禁3年。

任何人欲想借貸，應要找信譽良好及受認可的放債人，同時留意合約的細則。如有懷疑，請立即停止交易，並且向警方聯絡。警方呼籲，年青人切勿以身試法，同時呼籲家長多留意子女有否搵快錢的心態，或者最近有不明來歷的收入，以免誤入歧途。