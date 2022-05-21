警組合屋舉行封鎖演習　模擬可疑人闖屋苑施襲　提升居民危機意識

有鑒於近年相繼出現突發危機及嚴重罪案事件，深水埗警區將過往常在各類型學校所舉辦的「閃．避．求」工作坊和校園封鎖演習，擴展至區內屋邨。警方今日（21日）在英華街的組合社會房屋「喜信」舉辦突發封鎖演習，模擬有可疑人闖入屋苑內施襲，更取「深安•里得」為名，寓意連繫及攜手提升深水埗社區的危機意識。



警方發言人表示，近年社會上不乏陌生人闖入屋苑校園，有人在街上隨機揮刀斬人等罪案。是次在封鎖演習中，逾90名居民參加，演習內容包括應對有可疑人入侵的突發情況，同時需要辨別危機是否經已解除。因此寄望是次演習活動，能提升居民的危機意識及應對能力，在突發事件中能運用所教授過的求生技巧，以保護自己及身邊人，將傷害減至最低。有「喜信」居民表示，日如遇上突發事故，便可以運用今次活動所學的技巧，減低自己受傷的機會，並且保護身邊的人。

除了居民，屋苑保安的角色亦不容忽視，他們需適時作出反應，協助居民逃生，減低自己和身邊人因被襲擊而受傷的機會。其中，屋苑的項目物管「信衛管理公司」表示，演習既能測試保安同事的警覺性之餘，亦為他們提供了一個良好的訓練機會。

「喜信」是首個舉辦相關活動的屋苑。屋苑有140個單位住有獨居老人、單親家庭、在職低收入家庭等，一共316個居民，包括17戶少數族裔家庭。「喜信」項目發展及營運機構「香港社區組織協會」 施麗珊副主任表示，組織是第一次營運組合社會房屋，透過是次的活動可以令屋民得悉社區內的潛在危機，並學會在遇到突發事故時，懂得以「閃 · 避 · 求」保護自己。而且，活動不單是以講座形式進行，而是加上像真度極高的演習，讓屋苑內的成人以及小朋友，都可以牢記是次活動所帶出的資訊。

除正規警務人員外，深水埗警區輔警及警隊學長計劃（海外）學員亦有份協助籌辦工作坊和封鎖演習。此外，曾參與警區校園封鎖演習的地利亞（百老滙）學校非華裔學生，更為是次活動擔當促進員及翻譯義工。一眾非華裔學生指出，警方能照顧到少數族群的需要，特意找他們擔任義工，幫助非華裔兒童融入今次活動。