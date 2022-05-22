三泳灘因大浪掛紅旗　游泳人士請注意

撰文：凌逸德
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康樂及文化事務署今日（22日）宣布，受大浪影響，港島南區石澳泳灘、西貢銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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