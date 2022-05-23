大專生訪柴灣女友家　不滿「未來外父」食煙起爭執　24歲仔被斬傷

撰文：凌逸德
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柴灣發生持刀傷人案。昨（22日）深夜11時許，警方接獲一名姓潘（24歲）男子報案，他指自己於興華（二）邨和興樓一單位內，被其女朋友的姓楊（55歲）父親用刀襲擊。事主肩、胸受傷，幸傷勢不重，由救護員即場治理後，送往東區醫院。

據了解，潘男就讀大專，昨晚探訪女友位於柴灣的住所，因不滿「未來外父」睡房內吸煙而起爭執。楊父怒極在櫃內取出一把22厘米長利刀揮舞並指向對方，混亂間潘男肩、胸、背受傷，他負傷報警求助。警方到場調查後，以涉嫌「傷人」拘捕楊父，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

《香港01》早上到事發單位了解，女戶主表示傷人男子是其前夫，他們在2017年已離婚，但因居住問題，前夫一直在上址居住。他們有兩名女兒，離婚後撫養權歸母親。前夫早年任職的士司機，2019年開工時中風入院，之後一直在家療養。

女戶主又稱，前夫中風後性情變得十分暴躁「時不時都會發火鬧人，或者唔鍾意就話要打人、桶人咁」，經常吵架至家無寧日，甚至驚動警員上門調查。女戶主指前夫是首次用武器傷人，她希望盡快輪候到公屋可以與前夫分開住，以免暴力情況升級，兩女兒受傷害。

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持刀傷人
傷人
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