天線得得B｜男童父指KKplus聲明合理　拒店方送禮﹕我唔係攞著數

旺角朗豪坊玩具店KK plus的巨型天線得得B公仔被小童挨跌一事，責任誰屬掀起熱議。被網民指責無旁貸的，KK plus母企凱知樂於下午4時許發出最新聲明，指已慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。《香港01》向小童父親鄭先生了解，他指聲明內容合理，與店方經理透過電話交涉，對方態度友善及良好，表現有悔意，亦承諾會退回款項，但拒絕店方送贈禮品，「我為呢件事唔係嚟攞著數嘅」、「我係對事，唔係對你啲物質嘢。」



▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



鄭先生知悉聲明內容後表示合理。他指與KK plus經理已透過電話溝通，形容對方態度友善，有悔意，說法亦有理，他引述經理說法﹕「真係非常之唔好意思呀」、「我哋都了解過個情況，我哋店舖咁樣擺嘢都係唔係好岩，我哋都商討緊呢個好嚴重嘅問題」，對方承諾會退回全數款項。

鄭多次形容經理態度良好，亦曾問「小朋友有無話想送咩禮品畀佢，彌補佢嘅心理創傷？」鄭感謝對方的誠意，但立即拒絕提議，強調﹕「我為呢件事唔係嚟攞著數嘅」、「我係對事，唔係對你啲物質嘢。」

他憶述當日店員在天線得得B損壞後，說了一句﹕「你個仔之前都踢咗一腳」，他意會為「阿仔闖禍」，踢完一腳又一腳，遂只想盡快了事。兒子全程呆若木雞，站在原位未能反應。他碌卡支付3萬元的「成本價」後，便向妻兒稱﹕「搞掂晒啦，冇問題啦，走啦、走啦」，兒子始懂得隨父母離開。

他回想事件仍「好心悒」，「一直覺得衰仔踢冧人個公仔」。雖然事後他不曾向兒子提及事件，但心中難免判了是兒子的錯，數度無法控制脾氣。直至數秒的影片流出後，「老婆眼淚都流出嚟，我都想喊」，擔心錯怪兒子造成其心靈創傷。

如今鄭先生希望店方可向其披露事發前後的閉路電視片段，讓他了解來龍去脈，包括兒子是否在挨跌公仔前，曾踢公仔一腳。他指在知悉事件全局，若兒子果真曾踢公仔，會作出教育，惟經理初步拒絕要求稱﹕「唔好啦，我都唔想你個仔唔開心。」

母企凱知樂最新聲明全文如下﹕

就近日發生的大型藝術玩具產品事件，我們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。我們高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。

我們十分重視及感謝大家近日對我們提出的意見及建議，我們會即時作出改善及避免發生同類事件。

感謝大家的體諒及支持。

▼KK plus經理今承認「無做好保護係我哋問題」▼



▼「Laa-Laa」過往曾進行藝術作品展覽▼

